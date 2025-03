Kun Agüero otra vez repudiado por algunos hinchas de Independiente

image.png

A este tuit, muchos hinchas del Rojo lo respondieron o citaron considerando que este testimonio del ex delantero del Atlético Madrid, es "mufa".

"Ya está nos cagó... el domingo juega peor que Laso" o "La cagada más tranquila de Lomónaco el domingo" (seguido de un video de un gol en contra), fueron algunas de las respuestas. Incluso, algunos sugirieron que podría haber esperado a que pase el Clásico para emitir la opinión.

Aguero ya había sido acusado de "mufa" y hasta le contestó a un hincha en X. Luego de perder 0-1 el clásico ante Racing por la séptima fecha de la Copa de la Liga 2024, un hincha le pidió: "Kun no vayas mas a la cancha del Rojo si no es para jugar. Por favor, nunca más". El ex Manchester City, respondió: "Fui con Central y ganamos" y luego el ex delantero de la Selección Argentina remató: "De los últimos nueve clásicos se ganaron dos".

Independiente vs Racing

El partido entre Independiente y Racing se disputará el próximo domingo 16 de marzo desde las 16 hs en el estadio Ricardo Bochini. Si bien la Academia es el campeón de la Recopa, llega con una pálida realidad en el torneo local, todo lo contrario al Rojo.

Los de Julio Vaccari vienen de ganarle a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro (ambos llegaron punteros) y hasta el momento, ganaron todo lo que jugaron en su cancha.

Los de Gustavo Costas, acumulan cuatro derrotas consecutivas por el campeonato local y tienen muchos jugadores afectados físicamente. Marco Di Cesare, Agustín García Basso, Santiago Sosa y Gabriel Rojas, Bruno Zuculini, Luciano Vietto y Adrián "Maravilla" Martínez son los habituales titulares con problemas.

De todos ellos, los que más chances tienen de jugar el domingo son Di Cesare, Sosa, Rojas y Vietto, mientras que García Basso, Zuculini no lo harán. Maravilla es la gran duda y podría salir de la partida ya que el quiere estar.

De los últimos cinco Clásicos de Avellaneda, Racing ganó dos, Independiente uno y terminaron empatados en otros dos. La Academia no pierde en el Libertadores de América desde el 8 de agosto de 2021.

El Rojo y la Academia se enfrentaron 237 veces entre Copas Nacionales, Copas Internacionales, Primera División y Amateurismo y así está el historial: Independiente ganó 90 partidos, Racing ganó 71 encuentros e igualaron en 76 ocasiones.

En cuanto al arbitraje, así se compondrá:

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Juan Del Fueyo

El partido se transmitirá por TNT Sports y ESPN Premium.

