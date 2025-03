Donald Trump desconcierta: alardea su amistad con Kim Jong-Un

Lo haría... Tengo una excelente relación con Kim Jong-un, y veremos qué sucede, pero sin duda es una potencia nuclear Lo haría... Tengo una excelente relación con Kim Jong-un, y veremos qué sucede, pero sin duda es una potencia nuclear

image.png Trump presume frente al jefe de la OTAN su "excelente relación" con Corea del Norte | GENTILEZA DW

“Conmigo, sí que empezó mal (la relación con Corea del Norte), ¿recuerdas? Luego se acabó. La retórica fue extremadamente dura. Pidieron una reunión. Y nos reunimos. Nadie compraba entradas para los Juegos Olímpicos porque no querían ser bombardeados con armas nucleares”, expresó Trump en la comparecencia.

Trump brinda pleitesía a Corea del Norte: "Potencia nuclear"

En la reunión del miércoles con el jefe de la OTAN, Donald Trump volvió a referirse a Corea del Norte como una “potencia nuclear”.

Trump había dicho exactamente lo mismo el pasado 20 de enero, cuando asumió su mandato.

“Sería un gran logro si pudiéramos reducir su arsenal (...) No lo necesitan en esa medida (...) Kim Jong-un tiene muchas armas nucleares, muchísimas, y otros también. Están India, Pakistán y otros a los que también involucraremos”, señaló por aquel entonces.

La postura de "reducir el arsenal nuclear" de Corea del Norte contrasta de lleno con la del Departamento de Estado, al menos la oficial, que aboga por la desnuclearización de la península coreana para evitar el avance norcoreano sobre Corea del Sur.

image.png Kim Jong Un junto a Donald Trump, en el 2019, en el marco de la visita oficial. | GENTILEZA REUTERS

Fue en el primer mandato de Trump cuando Estados Unidos reanudó, por un corto tiempo, las conversaciones con Corea del Norte. Incluso, Trump viajó al suelo norcoreano.

En junio del 2019, se reunió con Kim Jong-un en la Zona Desmilitarizada que divide a Corea del Norte de Corea del Sur, la archirrival capitalista. De hecho, fue el primer presidente de EE.UU. en varias décadas en pisar jurisdicción norcoreana.

En febrero de este 2025, a un mes de su retorno al poder, Trump ya había declarado su intención de reanudar los lazos diplomáticos con Corea del Norte.

“Mantendremos relaciones con Corea del Norte y con Kim Jong-un. Me llevo muy bien con él. Yo creo que detuve la guerra. Si no hubiera llegado a ganar esas elecciones en particular, habríamos terminado en una situación muy mala”, declaró en una rueda de prensa junto al primer ministro japonés, Shigeru Ishiba.

En aquel entonces, Trump sostuvo que su relación con el líder norcoreano es un “activo muy grande” para la estabilidad mundial.

“A Japón le gusta la idea porque ellos no tienen una buena relación con él”, cerró.

