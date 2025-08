Se pudrió todo en Boca: revuelo contra dos dirigentes camporistas

De hecho, uno de los dirigentes que está al frente del canal, en alguna ocasión, en algún pasillo, nos ha dicho esta frase: 'los vamos a hacer mierda' De hecho, uno de los dirigentes que está al frente del canal, en alguna ocasión, en algún pasillo, nos ha dicho esta frase: 'los vamos a hacer mierda'

"Con Unión llego y no tengo mis acreditaciones. Está el proceso hecho pero viste siempre tratando de poner el palito en la rueda. Pero me parece que la están pifiando", sostuvo.

Ayelén Ruiz contó por qué se fue de El Canal de Boca

A continuación en el clip que compartió en sus redes sociales, Ayelén Ruiz narró cómo se gestó su salida de El Canal de Boca: " Yo cuando me fui siempre dejé en claro que fue por diferencias con los dirigentes de prensa, no con los dirigentes de ningún otro departamento porque de hecho hasta con un montón soy amiga y tengo la mejor relación. Pero la realidad es que me hicieron la vida imposible ahí adentro".

Y agregó: "Vi que Constanza Poo, que hasta hace muy poco era también conductora del canal se fue por los mismos motivos porque hizo u descargo en redes sociales. Entonces evidentemente algo está sucediendo".

Además, arremetió contra Alan Schenone, periodista que trabaja en El Canal de Boca actualmente y que hasta hace muy poco compartía espacio de trabajo con Ruiz.

"Prefiero mil veces estar acá en un lugar donde estoy cómoda, donde puedo decir lo que se me canta y no ser por ejemplo un Alan Schenone que para mí es un mercenario y un traidor total. Le hemos pegado a un montón de Youtuber's, de streamers y me parece que él también tiene que caer en la volteada, porque las pocas veces que veo El Canal de Boca, nadie se lo fuma. Es un pibe que deja bastante que desear".

Boca a nivel manejo de prensa deja mucho que desear, se metieron varias veces conmigo.



Dos dirigentes camporistas que trabajan en Boca, los apuntados por Ayelén Ruiz

Pese a no haberlo dicho públicamente en el programa Desmarque, Ruiz aclaró en su cuenta de X a quiénes hacía referencia en cuanto a los "personajes" que "se manejan mal" en la comunicación Xeneize

"Sebastian Rollandi fue el que lo dijo. Y también hago referencia a Santiago Carreras", escribió en su cuenta personal de X, ante la consulta de un usuario.

Rollandi era, hasta hace muy poco, gerente de Canal 9. Es el creador de IP Noticias.

image A la izquierda, Sebastián Rollandi, hoy Vocal suplente en la Comisión Directiva boquense. En el centro el ex presidente de la Nación, Alberto Fernández. A la derecha Víctor Santa María.

Santiago Carreras, militante camporista, es el otro apuntado por Ayelén Ruiz como causal de su salida de la institución, es jefe de prensa y se había postulado a vicepresidente en Boca Juniors en 2019 junto a Víctor Santa María, fórmula que se terminó anexando al binomio ganador de Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini (con la influencia de Juan Román Riquelme).

Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Lomas de Zamora y ejerció como senador provincial bonaerense por el Frente para la Victoria, representando la Tercera Sección Electoral desde 2011 hasta 2015.

Semanas atrás, Santiago Carreras fue noticia por un cruce con el periodista Pablo Carrozza, aparentemente, por algo que dijo el reportero en su canal de YouTube.

El periodista publicó 2 historias dando a entender que Carreras y La Campora lo "apretaron".



Constanza Poo, otra que se fue (¿o la fueron?)

Unos pocos meses atrás, Constanza Poo, ex conductora de El Canal de Boca y actual panelista en el canal de streaming Picado TV, también pegó el portazo. En su cuenta personal de Instagram, escribió:

"Hoy me despido de este equipo de trabajo con sentimientos encontrados. Fue un año lleno de experiencias y aprendizajes, en el que tuve la oportunidad de conocer a personas excepcionales que dejaron una huella en mi vida. Sin embargo, las disconformidades en la toma de decisiones del canal, la falta de inclusión y respeto en ciertos aspectos de producción y dirección que no comprenden ni dependen de mí, me llevaron a tomar la difícil decisión de no continuar mi camino como conductora del noticiero oficial.

Quiero agradecer sinceramente a cada uno de ustedes por el apoyo, las risas y los momentos compartidos, desde marketing, prensa oficial, delegación, jugadores, Todo Predio. Este lugar es único, y siempre voy a llevar conmigo los recuerdos de los buenos momentos que vivimos juntos. Espero que nuestros caminos se crucen nuevamente en el futuro y que cada uno de ustedes siga alcanzando sus metas. Por mi lado voy a seguir cubriendo el club que amo desde los medios de comunicación que estaba antes y defendiendo estos colores como siempre".

image Constanza Poo, vía Instagram.

