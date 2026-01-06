Los ojos en Venezuela tapan a la Argentina: Respira Javier Milei

Javier Milei diagrama su hoja de ruta para 2026 sobre tres vectores que deberían destrabar un ciclo de crecimiento económico sostenido: menos regulaciones estatales, una apuesta fuerte al capital humano y una mayor integración de la Argentina al comercio global.

Ese trípode es el que articula tanto las leyes ya sancionadas como la agenda legislativa que el Ejecutivo buscará empujar este 2026.

El Presupuesto 2026 junto a la Ley de Inocencia Fiscal son dos de los seis objetivos logrados. Aún restan la Reforma Laboral, bautizada como 'modernización laboral', la reforma de la ley de glaciares, la tributaria y el nuevo código penal. Se supone que con todas estas metas cumplidas, el plan del Gobierno estará completado.

En base a ello, Nación reactivó las negociaciones políticas con los gobernadores para intentar destrabar la sanción de la Reforma Laboral. Con la mira puesta en febrero y en la prórroga de las sesiones extraordinarias, el Ejecutivo busca consolidar acuerdos que le permitan reunir los votos necesarios en ambas cámaras del Congreso.

Con el poderío que logró concretar en el Congreso, donde -a partir de las elecciones de octubre- La Libertad Avanza consiguió mayor representatividad, es posible que termine de blindar todas las iniciativas que faltan: la ayuda de sus aliados parece casi conseguida, aunque la reforma laboral es el proyecto que más inconvenientes tiene. En tanto, deberá seguir tejiendo consejos enviando buenas señales al mercado y las provincias.

Tras cerrar el 2025 con el envión que significó la aprobación del Presupuesto 2026, la administración libertaria apunta todos los cañones a que el Congreso apruebe la Reforma Laboral. En un puñado de semanas, el Senado pone primera en el tratamiento.

En el plano internacional, tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, el gobierno de Milei se alineó sin matices con la gestión de Donald Trump, aunque buscó administrar con cautela el impacto político que generaron las declaraciones del republicano contra la principal figura de la oposición venezolana.

Live Blog Post Argentina se prende fuego La temporada de incendios golpea con fuerza en el inicio de año a cuatro provincias de la Patagonia transformando las alertas aisladas de incendios en verdaderos despliegues de brigadistas, aviones hidrantes y bomberos. La situación más crítica se vive en Chubut y Santa Cruz, donde el avance de las llamas obligó a activar protocolos de evacuación preventiva para residentes y turistas. El incendio forestal en Puerto Patriada, que se desató ayer lunes por la tarde, mantiene en alerta roja a la zona de Puerto Patriada y Rincón del Lobo, en Chubut. Mientras, el viento complica los trabajos en el sector. VER NOTA VER +

Live Blog Post Casi 400 días sin Nahuel Gallo, habló su esposa: "La maldad y el cinismo siguen reinando en Venezuela" Tras la reciente captura de Nicolás Maduro, la situación del gendarme argentino Nahuel Gallo volvió a adquirir fuerza luego de su detención por funcionarios del chavismo el 8 de diciembre de 2024. Ahora, el Gobierno argentino llevó su reclamo de liberación al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sobre ese marco, su esposa, María Alexandra Gómez, brindó declaraciones a LN+: "Sabemos que está tranquilo pero no tenemos nada". De manera continuada, manifestó su preocupación ya que consideró que "Es angustiante la situación" ya que llevan "393 días sin información de Nahuel". Al respecto, manifestó: "Esperamos que vuelva pronto a casa". Por otra parte, remarcó: "Pensé que el mismo sábado iban a abrir las cárceles". VER +

Live Blog Post Bloomberg sobre Delcy Rodríguez: "Es quien el sector petrolero mundial siempre quiso" Abundan los rumores acerca de qué pasó en Venezuela. Si Vladimir Padrino López fue más leal que Delcy Rodriguez a Nicolás Maduro y por eso Donald Trump lo descartó como opción de Presidente. Si Delcy y su hermano Jorge negociaron vía Qatar con Washington DC. Si Turkiye fue o no una opción de exilio dorado para Nicolás Maduro. O por qué motivo Maduro rechazó la 'opción Dubai' cuando estaba en condiciones de aceptarla. O por qué incumplió su preacuerdo con Trump sumando más condiciones que enojaron a la Casa Blanca. Pero los rumores conducen a conclusiones: Rusia conocía las negociaciones de Trump con Venezuela y dio 'luz verde' a lo que ocurriese (quizás fue un tema en Alaska cuando se juntaron Donald Trump y Vladimir Putin), que China y Cuba también tuvieron conocimiento de los sucesos (Cuba habría sido quien presionó a Maduro para que presionara más a USA solamente por la desesperación de quedarse sin crudo gratuito, que de todos modos es algo que sucederá) y se desconoce qué dijo China. VER NOTA VER +

Live Blog Post Carlos Bianco cuestionó con dureza el respaldo de Milei a Trump El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, cuestionó con dureza el respaldo del presidente Javier Milei a Donald Trump, y advirtió que ese posicionamiento coloca a la Argentina en una situación de "sumisión" frente a una potencia extranjera, en un contexto internacional que definió como una "espiral muy preocupante" para América Latina y el Caribe. A través de sus redes sociales, el funcionario profundizó sus cuestionamientos al presidente argentino y afirmó que el “alineamiento incondicional” de Milei con los dictados de Trump “expone al país a aceptar arbitrariedades de una potencia extranjera”, e insistió en que la política exterior debe basarse en el respeto por el derecho internacional y no en la subordinación automática a liderazgos externos. VER +

Live Blog Post Redes de U24: Bomba sentimental en Venezuela El conocido actor venezolano de telenovelas Fernando Carrillo lanzó una revelación inesperada al contar que fue pareja durante tres años de la actual presidenta de Venezuela. Carrillo aseguró que él y Delcy Rodríguez fueron “el uno para el otro” y llegó a describirla como la mujer de su vida. La confesión abrió interrogantes inmediatos sobre qué dirá Catherine Fulop, ex esposa del actor y reconocida opositora al chavismo. Embed - Bomba sentimental en Venezuela: un romance que sacude la política VER +

Live Blog Post Trump está más envalentonado que nunca Excelente conclusión de Kyle Cheney en Politico.com/: "En los años transcurridos desde el motín del Capitolio, Donald Trump ha aprendido que es casi imposible castigar a un Presidente que decide poner a prueba los límites de la Constitución". Repasemos su texto acerca de qué sucede el 06/01/2026: "Hace 5 años, Donald Trump y una multitud de sus partidarios instaron al Congreso a hacer lo que los votantes y los tribunales no hicieron: permitirle gobernar un país cuyo pueblo lo había rechazado. Trump aprendió en los últimos días de su primer mandato que la Constitución está plagada de ambigüedades, lagunas y límites no comprobados. Y en los años posteriores, aprendió que es casi imposible castigar a un Presidente que decide ponerlos a prueba. De hecho, fue recompensado con un 2do. mandato y una poderosa inmunidad procesal otorgada por la Corte Suprema. VER NOTA VER +

Live Blog Post En el plano internacional, transición venezolana La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos este sábado, en territorio venezolano, en el marco de un operativo especial contra el narcoterrorismo del que se ufanó la Casa Blanca, ha dividido la opinión pública mundial. Algunos celebran que finalmente haya caído el máximo líder del régimen chavista, mientras que otros cuestionan las verdaderas intenciones de Washington. Estos últimos consideran que la administración de Donald Trump, bajo la excusa de luchar contra el narcotráfico, busca en realidad apropiarse de los pozos petroleros venezolanos, marginando a los agentes iraníes, rusos y chinos de la región. En este contexto, los hermanos Rodríguez (Jorge y Delcy) continúan en el poder, legitimados por Estados Unidos para llevar a cabo la supuesta transición. VER NOTA VER +

Live Blog Post Javier Milei en busca de Donald Trump El inicio del nuevo año marca el punto de partida para la proyección externa de Javier Milei, quien ya tiene confirmada su presencia en el Foro Económico Mundial de Davos. Entre el 19 y el 23 de enero, el mandatario argentino regresará a Suiza para participar por tercera vez en este encuentro de élite, donde se prevé que profundice su defensa del liberalismo económico y sus críticas a las denominadas agendas de intervención estatal. La participación en este foro europeo es solo el primer paso de la hoja de ruta que diseña el Presidente para consolidar su perfil ante los mercados internacionales. El Gobierno apuesta a que esta plataforma estratégica sirva para atraer inversiones extranjeras, resaltando los resultados de las reformas implementadas y el cambio de expectativas económicas que atraviesa el país tras dos años de gestión. VER NOTA RELACIONADA VER +

Live Blog Post Esquema tarifario: Energía confirmó el precio para todo el 2026 La Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de Economía estableció el precio de la electricidad producida por la central hidroeléctrica binacional de Yacyretá que Argentina comparte con Paraguay. El costo del MW/h será de 28 dólares para el sistema mayorista, un monto que mantiene el precio establecido durante 2025 a modo de estabilizar la actividad en la generadora que se posa sobre el trazo del río Paraná. Esa cifra, alcanzada como un acuerdo con Paraguay como costo mínimo para normalizar la actividad que venía generando serios déficits y deudas, sería trasladada a las distribuidoras por CAMMESA a modo de monto “neto de todo cargo, tributo, deducción, retención o compensación que pudiera corresponder en virtud de las transacciones económicas”. Según lo publicado en el Boletín Oficial, el precio rige desde el 1 de enero del 2026 y hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de revisión de cara al año que viene. VER NOTA VER +

Live Blog Post La crisis de Venezuela tapa un posible default en Argentina (o una fuerte devaluación) Alejandro 'Topo' Rodríguez, exdiputado nacional y director del Instituto Consenso Federal, advierte en medio de la crisis de Venezuela sobre un documento del Congreso de Estados Unidos, del que por ahora no hay repercusión mediática, y que contiene serias dudas sobre la Argentina de Milei planteando incluso un default o una fuerte devaluación. "El documento, de fuerte contenido técnico, plantea serias advertencias sobre la política económica de Javier Milei y Toto Caputo". VER NOTA VER +

Live Blog Post Javier Milei apuesta al 2027, pero marzo será su prueba de fuego El verdadero examen para el Gobierno comienza en marzo. Para proyectarse a la reelección en 2027, Javier Milei necesita algo más que orden fiscal: requiere precios quietos, una recuperación lenta pero perceptible del consumo y la consolidación de una “sensación” de estabilidad que neutralice a gremios y opositores. Ese clima -más psicológico que estadístico- es el principal ancla política del oficialismo. La duda es si la sociedad tolerará un tercer año consecutivo de ajuste y poder adquisitivo golpeado. Allí se jugará buena parte del futuro del proyecto libertario. El Presidente está convencido de que gobernará ocho años, pero para eso deberá recomponer la relación con los gobernadores, que a fines de 2025 le marcaron límites concretos en Diputados al rechazar la derogación de leyes de financiamiento para discapacidad y universidades. Sin embargo, hay un dato que alienta el optimismo en la gestión libertaria: en su etapa más oscura (cuando el dólar entró en rojo tirando a bordó, el Banco Central quemó hasta 800 millones de dólares en un día y Milei admitió su preocupación ante Mauricio Macri en Olivos) el oficialismo logró imponerse en las urnas. Ni la suba de precios, ni los cierres de fábricas, ni la caída del consumo alteraron el resultado. Existe un núcleo duro que vota a Milei pase lo que pase, y otro más blando que aún puede inclinar la balanza. VER +

Live Blog Post Para la CGT, la Reforma Laboral "no va a generar más empleo" Uno de los integrantes del triunvirato que conduce la Confederación General del Trabajo (CGT) es santafesino. Se trata de Jorge Sola (del sindicato del Seguro) que vive (vuelve todos los fines de semana) en la ciudad de Venado Tuerto. Después de haber cerrado el año en el que encaró el nuevo desafío de conducir la central obrera, enfrenta el 2026 con un propósito: frenar la Reforma Laboral que impulsa Javier Milei. En diálogo con Rosario3, el sindicalista sostuvo que el denominado proyecto de modernización laboral "no va a generar más empleo" y pidió por una "reforma tributaria pensada hacia la producción". Según los números que maneja la central obrera "se perdieron 270 mil puestos de trabajo” en números netos, entre los que generaron y los que ya no están". VER +

Live Blog Post Primera semana del año, primer gran desafío para Luis Caputo El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, afrontará esta semana el primer desafío financiero fuerte de 2026. El próximo viernes 9 de enero vencen USD 4.216 millones en pagos a bonistas y, según los registros oficiales, el Tesoro todavía no cuenta con todos los dólares necesarios para cubrir la obligación. Este lunes (05/01) el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio un paso significativo en la implementación de su renovado régimen cambiario al concretar hoy, 05/01,una compra de divisas por US$ 21 millones, marcando la primera adquisición de verdes desde el inicio de la nueva fase del esquema que entró en vigencia a comienzos de enero para incrementar reservas. VER NOTA RELACIONADA VER +

Live Blog Post La magia de los Reyes Magos, un alivio para Javier Milei La celebración de Reyes Magos concluyó este año con un escenario de estabilidad y una leve mejora para el comercio. Según informó la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), las ventas mostraron un incremento del 0,9% en la cantidad de unidades comercializadas respecto del mismo período de 2025. Desde la entidad atribuyeron este desempeño a una fuerte política de promociones y a la decisión de sostener los precios en valores similares a los del año pasado, lo que permitió a las familias organizar mejor sus gastos. El relevamiento señala que más del 80% de los regalos elegidos para la fecha fueron juegos y juguetes. Entre las preferencias, se destacó la demanda de productos educativos, especialmente aquellos vinculados al aprendizaje temprano, como juguetes para encastrar y propuestas orientadas a la enseñanza de números y letras. VER +

Live Blog Post Expectativas por la inflación de diciembre La semana que viene se conocerá el Índice de Precios al Consumidor (IPC) oficial, que marca la tasa de inflación de diciembre. Sin embargo, algunas consultoras ya emitieron su veredicto y plantean que una vez más, la inflación mensual fue mayor a 2%. La mayoría de las consultoras privadas registraron un fuerte aumento de precios en el rubro Alimentos, un segmento muy sensible ya que es imposible evitar o limitar consumirlo. Sea cual sea el resultado que publique el INDEC el martes 13, la inflación de 2025 sería la menor desde 2017, cuando el IPC anual tocó los 24,8%. VER NOTA VER +

Live Blog Post Era libertaria: Primera privatización en las rutas nacionales Cuando las agujas del reloj marcaron las 00, la empresa, Conexión Alto Delta SA, liderada por la rosarina Obring, asumió oficialmente la concesión de la ruta nacional 174, que incluye el puente Rosario-Victoria junto a sus 60km de extensión. La transición marca el inicio de una nueva etapa administrativa para uno de los corredores viales más importantes del país. Durante los casi nueve meses sin concesionario, el mantenimiento del corredor quedó en manos de Vialidad Nacional. En ese período, la traza se deterioró con hundimientos, huellas marcadas y deformaciones que aumentaron el riesgo de circulación, especialmente en jornadas de lluvia. Obring se impuso en la licitación nacional que se lanzó en junio de 2025 y fue una de las primeras del gobierno de Javier Milei. El contrato establece una concesión de hasta 30 años y forma parte de la Red Federal de Concesiones, el modelo impulsado por la Casa Rosada para transferir al sector privado la gestión de corredores estratégicos. VER NOTA VER +

Live Blog Post Verano caliente: Milei apuesta a sacar en el primer trimestre la Reforma Laboral El Gobierno reactivó las negociaciones políticas con los gobernadores para intentar destrabar la sanción de la Reforma Laboral. Con la mira puesta en febrero y en la prórroga de las sesiones extraordinarias, el Ejecutivo busca consolidar acuerdos que le permitan reunir los votos necesarios en ambas cámaras del Congreso. Bajo ese objetivo, el ministro del Interior, Diego Santilli, viajará el próximo miércoles 7 a la provincia de Chubut para reunirse con el gobernador Ignacio Torres. El encuentro será el puntapié inicial de una agenda de visitas que el funcionario planea desplegar durante enero. La estrategia oficial contempla desembarcar en al menos diez provincias antes del inicio formal de las extraordinarias, previstas para el 2 de febrero. El Gobierno apunta a escuchar reclamos locales y ofrecer respuestas puntuales, siempre dentro de los márgenes fiscales definidos por el Ministerio de Economía. La Reforma Laboral, bautizada como “Modernización Laboral”, es una de las principales obsesiones del presidente Javier Milei. El mandatario pretende que su mesa chica logre aprobar el proyecto durante el verano, replicando la ingeniería política que permitió sancionar el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. En paralelo a la actividad de Santilli, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reactivó las conversaciones del equipo legislativo designado como interlocutor directo del Presidente y de Karina Milei. La intención es aceitar el diálogo con gobernadores y bloques aliados. VER +

Live Blog Post Cambios en el Gobierno: La ANMAT tiene nuevo titular El Gobierno nacional oficializó a Luis Eduardo Fontana como nuevo titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), tras la renuncia de Agustina Bisio. La decisión fue mediante el Decreto 3/2026, publicado en el Boletín Oficial, en un contexto marcado por cuestionamientos al organismo por la falta de controles y el escándalo del fentanilo adulterado. La salida de Bisio se produjo por motivos personales, según se informó de manera oficial. A partir de esa renuncia, el ministro de Salud de la Nación, Mario Iván Lugones, confirmó la designación de Fontana como nuevo titular de la ANMAT, con el objetivo de iniciar una nueva etapa de gestión en el organismo regulador. VER NOTA VER +

Live Blog Post Venezuela, la excusa La situación en Venezuela volvió a colarse en la agenda política argentina, pero esta vez como disparador de un fuerte enfrentamiento entre diputados nacionales en redes sociales. Hay quienes no perdieron la oportunidad de mostrar su postura frente a este hecho histórico y polémico del que se habla actualmente en todo el mundo. Mientras el Gobierno nacional fijó posición a favor de la aprehensión de Nicolás Maduro, las diferencias dentro del Congreso quedaron expuestas en un cruce picante entre Silvana Giudici (La Libertad Avanza) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), que escaló en tono y reproches personales. VER NOTA VER +

