Los ojos en Venezuela tapan a la Argentina: Respira Javier Milei

Javier Milei diagrama su hoja de ruta para 2026 sobre tres vectores que deberían destrabar un ciclo de crecimiento económico sostenido: menos regulaciones estatales, una apuesta fuerte al capital humano y una mayor integración de la Argentina al comercio global.
Argentina se prende fuego
La temporada de incendios golpea con fuerza en el inicio de año a cuatro provincias de la Patagonia transformando las alertas aisladas de incendios en verdaderos despliegues de brigadistas, aviones hidrantes y bomberos. La situación más crítica se vive en Chubut y Santa Cruz, donde el avance de las llamas obligó a activar protocolos de evacuación preventiva para residentes y turistas.
El incendio forestal en Puerto Patriada, que se desató ayer lunes por la tarde, mantiene en alerta roja a la zona de Puerto Patriada y Rincón del Lobo, en Chubut. Mientras, el viento complica los trabajos en el sector.
