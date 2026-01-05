urgente24
SE SABRÁ EL MARTES 13

Consultoras estiman una inflación de alrededor de 2,6% para diciembre

A días de que el INDEC publique el IPC de diciembre, diferentes consultoras registraron una inflación de alrededor de 2,6%. La carne picó en punta.

05 de enero de 2026 - 20:04
El fuerte aumento en el precio de la carne dispara la inflación de diciembre.

La semana que viene se conocerá el Índice de Precios al Consumidor (IPC) oficial, que marca la tasa de inflación de diciembre. Sin embargo, algunas consultoras ya emitieron su veredicto y plantean que una vez más, la inflación mensual fue mayor a 2%.

Equilibra estima una inflación de 2,6%

Según la consultora Equilibra, la carne se disparó casi 6% mensual, generando que el segmento Alimentos aumentase 3,3% el último mes del año. Esta variación es mucho mayor a la de noviembre, cuando Alimentos había sufrido una suba de 2,8%.

La consultora explicó:

Según nuestros relevamientos, el IPC Nacional trepó 2,6% en diciembre, impulsado por Regulados (3,6%) y el componente Núcleo (+2,7%). Al igual que el mes previo, subas en Carnes (5,9%) impulsaron el componente de Alimentos y bebidas no estacionales (3,3%). La inflación interanual 2025 finalizaría en torno a 31%. Según nuestros relevamientos, el IPC Nacional trepó 2,6% en diciembre, impulsado por Regulados (3,6%) y el componente Núcleo (+2,7%). Al igual que el mes previo, subas en Carnes (5,9%) impulsaron el componente de Alimentos y bebidas no estacionales (3,3%). La inflación interanual 2025 finalizaría en torno a 31%.

Inflaci&oacute;n de alimentos de diciembre. Fuente: Equilibra.

Inflación de alimentos de diciembre. Fuente: Equilibra.

A lo que agregaron:

Otro mes donde la carne estaría en el centro de la escena en términos de inflación (sólo la carne vacuna nos dio arriba de 8% mensual). Sumado a la mayor presión de precios Regulados (transporte público + tabaco) nos arroja una suba pequeña en contraste con el 2,5% de noviembre. Otro mes donde la carne estaría en el centro de la escena en términos de inflación (sólo la carne vacuna nos dio arriba de 8% mensual). Sumado a la mayor presión de precios Regulados (transporte público + tabaco) nos arroja una suba pequeña en contraste con el 2,5% de noviembre.

Equilibra estima que el IPC de diciembre sería de 2,6%, una décima por encima del mes anterior, que cerró en 2,5%.

C&T Asesores estima una inflación de 2,6%

Esta consultora llega a la misma conclusión que Equilibra, un IPC de 2,6%, pero específicamente para el Gran Buenos Aires, 0,1 punto porcentual mayor al IPC de noviembre del INDEC para GBA.

El reporte plantea:

El rubro de alimentos consumidos en el hogar se aceleró al 3% mensual, el mayor ritmo de suba desde marzo, a pesar de una fuerte baja en las verduras. Por su parte, las bebidas aumentaron algo más, en torno al 4%. Así, alimentos y bebidas aumentó 3% y fue el segundo rubro de mayor suba. El rubro de alimentos consumidos en el hogar se aceleró al 3% mensual, el mayor ritmo de suba desde marzo, a pesar de una fuerte baja en las verduras. Por su parte, las bebidas aumentaron algo más, en torno al 4%. Así, alimentos y bebidas aumentó 3% y fue el segundo rubro de mayor suba.

Infobae publicó la medición de Invecq:

"La inflación promedio móvil de cuatro semanas se ubicó en 2,6%, acelerando respecto a la semana anterior, cuando se ubicaba en 2,4%”, acotaron. "La inflación promedio móvil de cuatro semanas se ubicó en 2,6%, acelerando respecto a la semana anterior, cuando se ubicaba en 2,4%”, acotaron.

Bloomberg Línea remarcó que la consultora FMyA estimó una inflación de 2,2% para diciembre, mucho menor a la de las consultoras citadas arriba, y en línea con el REM del BCRA.

De esta manera, la mayoría de las consultoras privadas registraron un fuerte aumento de precios en el rubro Alimentos, un segmento muy sensible ya que es imposible evitar o limitar consumirlo.

Sea cual sea el resultado que publique el INDEC el martes 13, la inflación de 2025 sería la menor desde 2017, cuando el IPC anual tocó los 24,8%.

