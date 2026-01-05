La semana que viene se conocerá el Índice de Precios al Consumidor (IPC) oficial, que marca la tasa de inflación de diciembre. Sin embargo, algunas consultoras ya emitieron su veredicto y plantean que una vez más, la inflación mensual fue mayor a 2%.
SE SABRÁ EL MARTES 13
Consultoras estiman una inflación de alrededor de 2,6% para diciembre
A días de que el INDEC publique el IPC de diciembre, diferentes consultoras registraron una inflación de alrededor de 2,6%. La carne picó en punta.
Equilibra estima una inflación de 2,6%
Según la consultora Equilibra, la carne se disparó casi 6% mensual, generando que el segmento Alimentos aumentase 3,3% el último mes del año. Esta variación es mucho mayor a la de noviembre, cuando Alimentos había sufrido una suba de 2,8%.
La consultora explicó:
A lo que agregaron:
Equilibra estima que el IPC de diciembre sería de 2,6%, una décima por encima del mes anterior, que cerró en 2,5%.
C&T Asesores estima una inflación de 2,6%
Esta consultora llega a la misma conclusión que Equilibra, un IPC de 2,6%, pero específicamente para el Gran Buenos Aires, 0,1 punto porcentual mayor al IPC de noviembre del INDEC para GBA.
El reporte plantea:
Infobae publicó la medición de Invecq:
Bloomberg Línea remarcó que la consultora FMyA estimó una inflación de 2,2% para diciembre, mucho menor a la de las consultoras citadas arriba, y en línea con el REM del BCRA.
De esta manera, la mayoría de las consultoras privadas registraron un fuerte aumento de precios en el rubro Alimentos, un segmento muy sensible ya que es imposible evitar o limitar consumirlo.
Sea cual sea el resultado que publique el INDEC el martes 13, la inflación de 2025 sería la menor desde 2017, cuando el IPC anual tocó los 24,8%.
