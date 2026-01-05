Consultoras estiman una inflación de alrededor de 2,6% para diciembre

Otro mes donde la carne estaría en el centro de la escena en términos de inflación (sólo la carne vacuna nos dio arriba de 8% mensual). Sumado a la mayor presión de precios Regulados (transporte público + tabaco) nos arroja una suba pequeña en contraste con el 2,5% de noviembre. Otro mes donde la carne estaría en el centro de la escena en términos de inflación (sólo la carne vacuna nos dio arriba de 8% mensual). Sumado a la mayor presión de precios Regulados (transporte público + tabaco) nos arroja una suba pequeña en contraste con el 2,5% de noviembre.

Equilibra estima que el IPC de diciembre sería de 2,6%, una décima por encima del mes anterior, que cerró en 2,5%.

C&T Asesores estima una inflación de 2,6%

Esta consultora llega a la misma conclusión que Equilibra, un IPC de 2,6%, pero específicamente para el Gran Buenos Aires, 0,1 punto porcentual mayor al IPC de noviembre del INDEC para GBA.

El reporte plantea:

El rubro de alimentos consumidos en el hogar se aceleró al 3% mensual, el mayor ritmo de suba desde marzo, a pesar de una fuerte baja en las verduras. Por su parte, las bebidas aumentaron algo más, en torno al 4%. Así, alimentos y bebidas aumentó 3% y fue el segundo rubro de mayor suba.

Infobae publicó la medición de Invecq:

"La inflación promedio móvil de cuatro semanas se ubicó en 2,6%, acelerando respecto a la semana anterior, cuando se ubicaba en 2,4%", acotaron.

Bloomberg Línea remarcó que la consultora FMyA estimó una inflación de 2,2% para diciembre, mucho menor a la de las consultoras citadas arriba, y en línea con el REM del BCRA.

De esta manera, la mayoría de las consultoras privadas registraron un fuerte aumento de precios en el rubro Alimentos, un segmento muy sensible ya que es imposible evitar o limitar consumirlo.

Sea cual sea el resultado que publique el INDEC el martes 13, la inflación de 2025 sería la menor desde 2017, cuando el IPC anual tocó los 24,8%.

