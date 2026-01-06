La Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de Economía estableció el precio de la electricidad producida por la central hidroeléctrica binacional de Yacyretá que Argentina comparte con Paraguay. El costo del MW/h será de 28 dólares para el sistema mayorista, un monto que mantiene el precio establecido durante 2025 a modo de estabilizar la actividad en la generadora que se posa sobre el trazo del río Paraná.
USD28 MW/H
Energía puso precio a la electricidad de Yacyretá, que se usa en el 50% de los hogares argentinos
La Secretaría de Energía dispuso un precio clave de cara al esquema tarifario del 2026. Qué es Yacyretá y por qué es tan importante.
Esa cifra, alcanzada como un acuerdo con Paraguay como costo mínimo para normalizar la actividad que venía generando serios déficits y deudas, sería trasladada a las distribuidoras por CAMMESA a modo de monto “neto de todo cargo, tributo, deducción, retención o compensación que pudiera corresponder en virtud de las transacciones económicas”. Según lo publicado en el Boletín Oficial, el precio rige desde el 1 de enero del 2026 y hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de revisión de cara al año que viene.
Cabe destacar que según el acuerdo entre ambos estados, la explotación de las instalaciones binacionales de Yacyretá puede estirarse hasta un 50% por márgen. Sin embargo, el producido eléctrico puede cederse entre las partes a demanda, quedando una relación de explotación de hasta un 90% para uno de los lados.
Además, en el acuerdo original se contempló un costo neto de 50 dólares por MW/h, precio que casi nunca fue trasladado al mercado como parte de la política energética de ambos países.
Yacyretá, clave para Argentina
Bajo ese marco, con flexibilidad para establecer demanda y para manejar el precio, tanto Argentina como Paraguay se adentraron en un esquema deficitario que puso en jaque el funcionamiento de la central. Con deudas cruzadas bajo reclamo, el desarrollo de las capacidades de generación quedaron postergadas durante décadas a pesar del potencial de abastecimiento de las instalaciones.
En el caso argentino, Yacyretá abastece en torno al 50% de la demanda hogareña de energía eléctrica, lo que mantuvo al Estado siempre interesado en “comprar” capacidad a la parte paraguaya. Esto último generó costos internacionales por energía que se considera importada en la balanza y que fue erosionando la diferencia que históricamente argentina mantuvo a su favor desde la construcción de la hidroeléctrica a principios de los 70’.
Yacyretá produce en torno a 3.100 MW al año. Esa energía puede ser transferida a demanda “del vecino” en caso de no utilizarse.
A ello, se sumó la política de costo bajo que el Estado trasladaba a las distribuidoras mediante CAMMESA, llegando a cobrar 16 dólares o menos el MW/h en algunos puntos. La diferencia fue históricamente cubierta con recursos del Tesoro.
Mientras tanto, Paraguay diversificó la producción hidroeléctrica lo que generó un menor nivel de interés en Yacyretá. Proyectos conjuntos con Brasil se volvieron claves para el sistema paraguayo, que quedó en condiciones de ofrecerle capacidad ociosa a Argentina.
Ahora qué
Con el precio actualizado a mediados del 2025, el costo de producción quedaría cubierto con el traslado a tarifas. Si bien todavía restan saldar las disputas entre ambos gobiernos y sus reclamos de deudas, la salud financiera del ente binacional podría recuperarse de manera paulatina.
Un ejemplo de ello es la voluntad expresa de ambos países de ampliar la capacidad de Yacyretá en hasta un 10% con el término de la obra de Aña Cuá, una ampliación que tiene un 40% de avance pero que se detuvo en 2024.
Más noticias en Urgente24:
Alerta: Problemas en las fronteras por los DNI vencidos que frustran viajes
Las señales de noticias de Argentina, con el monotema Venezuela, bajan su rating vespertino
Ofensiva de Israel: "Benjamin Netanyahu quiere bailar un tango con Latinoamérica"
Muchos rumores de que USA e Israel exploran "opciones de cambio de régimen en Irán"