Energía puso precio a la electricidad de Yacyretá, que se usa en el 50% de los hogares argentinos

En el caso argentino, Yacyretá abastece en torno al 50% de la demanda hogareña de energía eléctrica, lo que mantuvo al Estado siempre interesado en “comprar” capacidad a la parte paraguaya. Esto último generó costos internacionales por energía que se considera importada en la balanza y que fue erosionando la diferencia que históricamente argentina mantuvo a su favor desde la construcción de la hidroeléctrica a principios de los 70’.

Yacyretá produce en torno a 3.100 MW al año. Esa energía puede ser transferida a demanda “del vecino” en caso de no utilizarse.

A ello, se sumó la política de costo bajo que el Estado trasladaba a las distribuidoras mediante CAMMESA, llegando a cobrar 16 dólares o menos el MW/h en algunos puntos. La diferencia fue históricamente cubierta con recursos del Tesoro.

Mientras tanto, Paraguay diversificó la producción hidroeléctrica lo que generó un menor nivel de interés en Yacyretá. Proyectos conjuntos con Brasil se volvieron claves para el sistema paraguayo, que quedó en condiciones de ofrecerle capacidad ociosa a Argentina.

yacyreta.jpg Argentina y Paraguay comparten la producción.

Ahora qué

Con el precio actualizado a mediados del 2025, el costo de producción quedaría cubierto con el traslado a tarifas. Si bien todavía restan saldar las disputas entre ambos gobiernos y sus reclamos de deudas, la salud financiera del ente binacional podría recuperarse de manera paulatina.

Un ejemplo de ello es la voluntad expresa de ambos países de ampliar la capacidad de Yacyretá en hasta un 10% con el término de la obra de Aña Cuá, una ampliación que tiene un 40% de avance pero que se detuvo en 2024.

