Moreau, Storani, 'Changui' y Alfonsín: 'Un solo corazón' contra el DNU de la Side

La presentación, que ingresó este martes (6/1) a la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo quedó radicada en el juzgado a cargo de Martín Cormick.

Por último, los accionantes dejaron planteada la reserva del caso federal y la posibilidad de recurrir al mecanismo excepcional del per saltum ante la Corte Suprema de Justicia.

image La oposición en el Congreso aguarda que el Gobierno remita el DNU sobre la SIDE para tratarlo y eventualmente rechazarlo.

Primer amparo

Los diputados nacionales Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Esteban Paulón presentaron este lunes (05/01) una “acción de amparo” para que la Justicia declare la “inconstitucionalidad” y la “nulidad absoluta” del DNU 941/2025, que modifica la Ley Nacional de Inteligencia.

Ferraro y Frade, de la bancada de la Coalición Cívica, y Paulón, de Provincias Unidas, pidieron además una medida cautelar para la suspensión de los efectos y la vigencia del decreto, así como de toda normativa o acto dictado en su cumplimiento.

"No hubo ni hay necesidad ni urgencia. No cumple los requisitos del art. 99, inc. 3°, de la Constitución Nacional. Avanza sobre una de las materias vedadas, como la penal, al otorgar atribuciones al personal de inteligencia que son propias de la Policía Judicial y de las fuerzas de seguridad, modificando el Código Procesal Penal de la Nación en su art. 184", explicaron los diputados.

Y agregaron que "el Congreso está en condiciones de sesionar y una temática como esta requiere deliberación, equilibrio y control. Eludir este procedimiento debilita la legitimidad democrática de la norma".

Cabe recordar que el 31 de diciembre, Javier Milei firmó el DNU que intenta darle un marco legal a tareas de inteligencia de Estado ampliadas y la posibilidad de detener individuos, lo que lo convierte en un inicio de Policía Secreta. Para muchos es un Estado policial que recortará varios derechos constitucionales y perseguirá y controlará a opositores.

