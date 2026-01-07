urgente24
ACTUALIDAD DNU > SIDE > Milei

ALFONSINISTAS

Moreau, Storani, 'Changui' y Alfonsín: 'Un solo corazón' contra el DNU de la Side

Dirigentes radicales, algunos en veredas políticas diferentes actualmente, se unieron para presentar un amparo contra el DNU que reformó la Side.

07 de enero de 2026 - 12:46
La presentación de los radicales contra el DNU de Milei que reformula a la Side.

La presentación de los radicales contra el DNU de Milei que reformula a la Side.

Inédita juntada de (ex)radicales hoy en bandos diferentes pero que compartieron militancia alfosinista: Leopoldo Moreau, Federico Storani, Ricardo Alfonsín y Luis “Changui” Cáceres se unieron para impulsar un amparo contra del DNU de Javier Milei que reformuló la Side.

DNU y per saltum

El recurdo de amparo de los dirigentes alfonsinistas fue presentado contra el DNU 941/2025 de Javier Milei que reestructuró la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y le otorgó polémicas facultades como la detención de personas.

INTERPONEN ACCION DE AMPARO.- 3

De acuerdo con el documento, se plantea que la norma habilita tareas de contrainteligencia, recolección e intercambio de información sin control judicial previo, a partir de conceptos definidos de forma amplia, como las nociones de “influencia” o “injerencia”.

Seguir leyendo

Para los demandantes, el decreto de Milei habilita un margen de discrecionalidad para la SIDE que es incompatible con los estándares constitucionales.

También afirman que no existe una “necesidad y urgencia” que impida el trámite legislativo y que se trata de una materia de “ alta sensibilidad constitucional” que demanda control parlamentario.

La presentación, que ingresó este martes (6/1) a la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo quedó radicada en el juzgado a cargo de Martín Cormick.

Por último, los accionantes dejaron planteada la reserva del caso federal y la posibilidad de recurrir al mecanismo excepcional del per saltum ante la Corte Suprema de Justicia.

image
La oposici&oacute;n en el Congreso aguarda que el Gobierno remita el DNU sobre la SIDE para tratarlo y eventualmente rechazarlo.

La oposición en el Congreso aguarda que el Gobierno remita el DNU sobre la SIDE para tratarlo y eventualmente rechazarlo.

Primer amparo

Los diputados nacionales Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Esteban Paulón presentaron este lunes (05/01) una “acción de amparo” para que la Justicia declare la “inconstitucionalidad” y la “nulidad absolutadel DNU 941/2025, que modifica la Ley Nacional de Inteligencia.

Ferraro y Frade, de la bancada de la Coalición Cívica, y Paulón, de Provincias Unidas, pidieron además una medida cautelar para la suspensión de los efectos y la vigencia del decreto, así como de toda normativa o acto dictado en su cumplimiento.

"No hubo ni hay necesidad ni urgencia. No cumple los requisitos del art. 99, inc. 3°, de la Constitución Nacional. Avanza sobre una de las materias vedadas, como la penal, al otorgar atribuciones al personal de inteligencia que son propias de la Policía Judicial y de las fuerzas de seguridad, modificando el Código Procesal Penal de la Nación en su art. 184", explicaron los diputados.

Y agregaron que "el Congreso está en condiciones de sesionar y una temática como esta requiere deliberación, equilibrio y control. Eludir este procedimiento debilita la legitimidad democrática de la norma".

Cabe recordar que el 31 de diciembre, Javier Milei firmó el DNU que intenta darle un marco legal a tareas de inteligencia de Estado ampliadas y la posibilidad de detener individuos, lo que lo convierte en un inicio de Policía Secreta. Para muchos es un Estado policial que recortará varios derechos constitucionales y perseguirá y controlará a opositores.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Tic tac: Luis Caputo apura el jueves el cambio de manos de las hidroeléctricas para hacerse de dólares

Catherine Fulop y Delcy Rodríguez parejas de Fernando Carrillo; 60 % de ocupación en Mar del Plata

Con aval de Trump, Chevron y Quantum Capital ofertarán US$ 22.000M por activos de Lukoil

Juan Cortese rompió todo con lo que dijo sobre River y Sebastián Villa

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES