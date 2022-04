Etchevehere, antes del 23A: "Esto se parece mucho a la 125"

En ese contexto, dijo que la Policía debería escoltar a los tractores durante la movilización de mañana e incluso convocarlos al Gobierno para escuchar cuáles son los reclamos En ese contexto, dijo que la Policía debería escoltar a los tractores durante la movilización de mañana e incluso convocarlos al Gobierno para escuchar cuáles son los reclamos

Desde la oposición de Juntos por el Cambio, tras las declaraciones de Aníbal Fernández, se presentó un amparo para garantizar la movilización. Más específicamente, fueron los diputados de JxC, Waldo Wolff, Ricardo López Murphy, Pablo Torello, el ex diputado José Luis Patiño y el ciudadano Yamil Santoro, quienes presentaron una acción de amparo para "garantizar" que los tractores que se movilizarán el próximo 23 de abril a Plaza de Mayo puedan circular de manera libre.

anibal f.jpg El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández,desafió a los productores: "Ni sueñen con ingresar con tractores a la Ciudad de Buenos Aires".

"Es una afectación de una libertad pública: de expresión y del derecho a manifestarse. Pareciera que hay manifestaciones que sí están permitidas y otras no. ¿Los piqueteros pueden cortar la 9 de julio todos los días -en muchos casos financiados por el propio Gobierno del Frente de Todos-, y una marcha con tractores está mal?", señala un comunicado de los cinco referentes firmantes. "Vamos a garantizarle a todos aquellos que deseen manifestarse en paz, la posibilidad de hacerlo sin que ningún miembro del Poder Ejecutivo se arrogue la facultad de cercenar nuestros derechos", completaron tras la advertencia de Aníbal Fernández.

Desde el sector agropecuario, habló también Ariel Bianchi, miembro de la Asociación Argentina de Productores Agropecuarios (AAPA) -una de las entidades que participarán de la movilización-, quien sostuvo: "Todos sabemos que Aníbal Fernández es un bravucón. La seguridad en CABA no depende de él, sino del ministro de la Ciudad de Buenos Aires. Lo único que busca con esas declaraciones es incitar a la violencia y nosotros nos vamos a manifestar pacíficamente con toda la gente de la ciudad. De nuestra parte va a ser una movilización ejemplar".

Un día después, Aníbal Fernández buscó bajar el tono de sus declaraciones, y en diálogo con 'TN' sostuvo: "Ustedes vinieron para hablar de ese tema pero no voy a hablar del tema. Ustedes construyeron un trending topic ayer con algo que no tienen. No dije eso. No voy a hablar del tema. Si no tienen otro tema para preguntar, me voy".

Volverán los tractores a las rutas este miércoles 5/8 El ministro Aníbal Fernández evaluó que "el campo está pasando su mejor momento, va a ser un muy buen año" por lo que minimizó el tenor de las medidas de fuerza.

Impuesto a la renta inesperada

El impuesto a la renta inesperada anunciado recientemente por el Gobierno será uno de los puntos contra el que reclamarán las personas que llegarán a CABA desde distintas provincias. De acuerdo a la mirada del ex funcionario macrista, Etchevehere, la propuesta es "un disparate".

"El impuesto a la renta inesperada ya existe y se llama impuesto a las ganancias, donde el que más gana más paga, que equivale al 35% de la facturación de una empresa o de un particular", explicó. "Deberían trabajar para que haya mejores condiciones para generar más negocios y a través del impuesto de las ganancias recaudar para lo que haya que hacer", precisó.

La protesta del sábado cuenta con el apoyo de más noventa agrupaciones vinculadas al agro y también de cámaras empresariales y asociaciones ciudadanas. Los organizadores alquilaron micros de larga distancia y ofrecen viajes gratis desde distintas ciudades.

