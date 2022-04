Cuando los zombies caminaron por Pripyat

ni de la principal autoridad de diseño del reactor (NIKIET)

ni del regulador de seguridad nuclear soviético.

La potencia de salida cayó inesperadamente a casi 0. Los operadores no pudieron restaurar el nivel de energía especificado por el programa de prueba, y al reactor entró en una condición inestable.

El riesgo no se hizo evidente en las instrucciones de funcionamiento y los operadores procedieron con la prueba. Al finalizarla, ellos activaron el apagado del reactor.

Sin embargo, una combinación de negligencia del operador y fallas críticas de diseño había hecho que el reactor explotara.

En lugar de apagarse, comenzó una reacción nuclear en cadena, liberando enormes cantidades de energía.

El núcleo se fundió y 2 o más explosiones rompieron el núcleo del reactor y destruyeron el edificio del reactor.

Luego, un incendio en el núcleo de un reactor al aire libre liberó una cantidad considerable de contaminación radiactiva durante 9 días que se precipitó hasta Europa Occidental, antes de terminar el 04/05/1986.

El fuego liberó la misma cantidad de contaminación que la explosión inicial: una zona de exclusión de 10 kilómetros de radio se creó 36 horas después del accidente. Luego, la zona de exclusión se aumentó a 30 kilómetros; y más tarde, 2.600 km 2.

Documental HD - CHERNOBYL (National Geographic)

¿Quién fue?

La prueba se iba a realizar durante el turno de día del 25 de abril de 1986 como parte del cierre programado del reactor. La cuadrilla del turno diurno había recibido instrucciones previas sobre las condiciones de funcionamiento del reactor para realizar la prueba y, además, un equipo especial de ingenieros eléctricos estuvo presente para realizar la prueba de 1 minuto del nuevo sistema de regulación de voltaje una vez que se alcanzaron las condiciones correctas.

Tal como estaba previsto, una reducción gradual en la producción de la unidad de potencia comenzó a las 01:06 del 25/04, y el nivel de potencia había alcanzado el 50% de su nivel térmico nominal de 3200 MW al comienzo del turno de día.

El turno de día realizó muchas tareas de mantenimiento no relacionadas y estaba programado para realizar la prueba a las 14:15 y se llevaron a cabo los preparativos para la prueba.

Mientras tanto, otra central eléctrica regional se desconectó inesperadamente y a las 14:00 el controlador de la red eléctrica de Kiev solicitó que se pospusiera la reducción adicional de la producción de Chernobyl, ya que se necesitaba energía para satisfacer la demanda máxima de la noche, por lo que la prueba fue pospuesta.

Pronto, el turno de día fue reemplazado por el turno de noche.

A las 23:04, el controlador de la red de Kiev permitió que se reanudara el apagado del reactor. Este retraso tuvo algunas consecuencias graves: el turno de día se había ido hacía mucho tiempo, el turno de tarde se estaba preparando para partir, y el turno de noche no tomaría el relevo hasta la medianoche.

De acuerdo con el plan, la prueba debería haberse terminado durante el turno de día, y el turno de noche solo habría tenido que mantener los sistemas de enfriamiento por calor de descomposición en una planta que de otro modo estaría cerrada.

El turno de noche tuvo un tiempo muy limitado para prepararse y llevar a cabo el experimento.

Anatoly Dyatlov , ingeniero jefe adjunto de toda la planta de energía nuclear de Chernobyl, estuvo presente para supervisar y dirigir la prueba como uno de sus principales autores y la persona presente de más alto rango.

, ingeniero jefe adjunto de toda la planta de energía nuclear de Chernobyl, estuvo presente para supervisar y dirigir la prueba como uno de sus principales autores y la persona presente de más alto rango. Aleksandr Akimov , supervisor de turno de la unidad, estaba a cargo del turno de noche de la Unidad 4.

, supervisor de turno de la unidad, estaba a cargo del turno de noche de la Unidad 4. Leonid Toptunov era el ingeniero senior de control del reactor responsable del régimen operativo del reactor, incluido el movimiento de las barras de control.

El plan de prueba exigía una disminución gradual de la potencia del reactor hasta un nivel térmico de 700–1000 MW y se alcanzó una potencia de 720 MW a las 00:05 del 26/04.

Sin embargo, debido a la producción del reactor de un subproducto de fisión, xenón-135, que es un absorbedor de neutrones que inhibe la reacción, la potencia continuó disminuyendo en ausencia de más acción del operador, proceso conocido como 'envenenamiento del reactor'.

Cuando la potencia del reactor disminuyó a 500 MW, el control de potencia del reactor se cambió a un modo diferente para mantener manualmente el nivel de potencia requerido.

Alrededor de ese momento, la energía cayó en un estado casi involuntario de apagado, con una potencia de salida de 30 MW térmicos o menos. Se desconocen las circunstancias exactas que provocaron la caída del suministro eléctrico porque Akimov y Toptunov murieron días después. La mayoría de los informes lo atribuyeron al error de Toptunov, pero Dyatlov también informó que se debió a una falla del equipo.

El reactor ahora producía solo el 5% del nivel mínimo de potencia inicial prescrito para la prueba. Esta baja reactividad inhibió la quema de xenón-135 dentro del núcleo del reactor y obstaculizó el aumento de la potencia del reactor.

Para aumentar la potencia, el personal de la sala de control tuvo que retirar numerosas barras de control del reactor. Pasaron varios minutos antes de que el reactor se restableciera a 160 MW a las 0:39. Durante los siguientes 20 minutos, la potencia del reactor aumentaría hasta los 200 MW.

El funcionamiento del reactor a un nivel de potencia bajo (y un nivel de envenenamiento alto) estuvo acompañado de temperaturas del núcleo y flujo de refrigerante inestables, y posiblemente de inestabilidad del flujo de neutrones.

La sala de control recibió repetidas señales de emergencia con respecto a los niveles bajos en la mitad de los tambores del separador de vapor/agua, con advertencias de presión del separador de tambor acompañadas.

El personal desencadenó varias afluencias rápidas de agua de alimentación. Válvulas de alivio abiertas para descargar el exceso de vapor en un condensador de turbina.

chernobyl3.jpg Sala de control del reactor N°4.

Testimonios

Poco después del accidente, llegaron los bomberos para tratar de extinguir las llamas. Primero en la escena fue una brigada de bomberos de la central eléctrica de Chernobyl bajo el mando del teniente Volodymyr Pravyk, quien murió el 11/05/1986 de enfermedad por radiación aguda. No se les dijo cuán peligrosamente radiactivos eran el humo y los escombros, y es posible que ni siquiera supieran que el accidente fue algo más que un incendio eléctrico normal:

No sabíamos que era el reactor. Nadie nos lo había dicho. No sabíamos que era el reactor. Nadie nos lo había dicho.

Grigorii Khmel, el conductor de uno de los camiones de bomberos, describió más tarde lo que sucedió:

Llegamos allí a las 10 o 15 minutos para las 2 de la mañana... Vimos grafito esparcido. Misha preguntó: "¿Es eso grafito?" Lo pateé. Uno de los combatientes en el otro camión lo recogió. "Tiene calor", dijo. Las piezas de grafito eran de diferentes tamaños, algunas grandes, algunas lo suficientemente pequeñas como para recogerlas [...] No sabíamos mucho sobre la radiación. Incluso los que trabajaban allí no tenían idea. No quedaba agua en los camiones. Misha llenó una cisterna y dirigimos el agua hacia la parte superior. Luego, esos chicos que murieron subieron al techo: Vashchik, Kolya y otros, y Volodya Pravik ... Subieron la escalera ... y nunca más los volví a ver. Llegamos allí a las 10 o 15 minutos para las 2 de la mañana... Vimos grafito esparcido. Misha preguntó: "¿Es eso grafito?" Lo pateé. Uno de los combatientes en el otro camión lo recogió. "Tiene calor", dijo. Las piezas de grafito eran de diferentes tamaños, algunas grandes, algunas lo suficientemente pequeñas como para recogerlas [...] No sabíamos mucho sobre la radiación. Incluso los que trabajaban allí no tenían idea. No quedaba agua en los camiones. Misha llenó una cisterna y dirigimos el agua hacia la parte superior. Luego, esos chicos que murieron subieron al techo: Vashchik, Kolya y otros, y Volodya Pravik ... Subieron la escalera ... y nunca más los volví a ver.

Anatoli Zakharov, un bombero estacionado en Chernobyl desde 1980, dijo en 2008:

Recuerdo bromear con los demás: 'Debe haber una cantidad increíble de radiación aquí. Tendremos suerte si todavía estamos vivos en de la mañana' ¡Por supuesto que lo sabíamos! Si hubiéramos seguido las normas, nunca nos hubiéramos acercado al reactor. Pero era una obligación moral, nuestro deber. Éramos como kamikazes. Recuerdo bromear con los demás: 'Debe haber una cantidad increíble de radiación aquí. Tendremos suerte si todavía estamos vivos en de la mañana' ¡Por supuesto que lo sabíamos! Si hubiéramos seguido las normas, nunca nos hubiéramos acercado al reactor. Pero era una obligación moral, nuestro deber. Éramos como kamikazes.

La prioridad era extinguir los incendios en el techo de la estación y el área alrededor del edificio del Reactor No. 4 para proteger el No. 3 y mantener intactos sus sistemas de enfriamiento centrales. Los incendios se extinguieron a las 5:00, pero muchos bomberos recibieron altas dosis de radiación. El fuego dentro del reactor No. 4 continuó ardiendo hasta el 10/05/1986.

Algunos pensaron que el fuego del núcleo fue extinguido por un esfuerzo combinado de helicópteros que arrojaron más de 5.000 toneladas de arena, plomo, arcilla y boro absorbente de neutrones sobre el reactor en llamas. Ahora se sabe que prácticamente ninguno de estos materiales llegó al núcleo. Los historiadores estiman que alrededor de 600 pilotos soviéticos se arriesgaron a niveles peligrosos de radiación para volar los miles de vuelos necesarios para cubrir el reactor No. 4 en este intento de sellar la radiación.

Un bombero, antes de morir, describió su experiencia de la radiación como "con sabor a metal" y sintiendo una sensación similar a la de alfileres y agujas en toda su cara.

La explosión y el fuego arrojaron al aire partículas calientes del combustible nuclear y también productos de fisión mucho más peligrosos, isótopos radiactivos como el cesio-137, el yodo-131, el estroncio-90 y otros radionúclidos. Los vecinos de los alrededores observaron la nube radiactiva la noche de la explosión.

Los niveles de radiación ionizante en las áreas más afectadas del edificio del reactor se han estimado en 5,6 roentgens por segundo (R/s), lo que equivale a más de 20.000 roentgens por hora. Una dosis letal es de alrededor de 500 roentgens durante 5 horas, por lo que en algunas áreas, los trabajadores sin protección recibieron dosis fatales en menos de 1 minuto. Sin embargo, un dosímetro capaz de medir hasta 1.000 R/s quedó enterrado entre los escombros de una parte derrumbada del edificio, y otro falló al encenderse. La tripulación del reactor solo pudo determinar que los niveles de radiación estaban por encima de 0,001 R/s, mientras que los niveles reales eran mucho más altos en algunas áreas.

El jefe de equipo del reactor, Aleksandr Akimov, asumió que el reactor estaba intacto. Se ignoró la evidencia de piezas de grafito y combustible del reactor que se encontraban alrededor del edificio, y las lecturas de otro dosímetro traído a las 04:30 se descartaron bajo el supuesto de que el nuevo dosímetro debía estar defectuoso. Akimov se quedó con su tripulación en el edificio del reactor hasta la mañana, enviando miembros de su tripulación para tratar de bombear agua al reactor. Ninguno de ellos llevaba equipo de protección. La mayoría, incluido Akimov, murió por exposición a la radiación en 3 semanas.

El desastre nuclear de Chernobyl (1986) Documental completo

Evacuación

La cercana ciudad de Pripyat no fue evacuada de inmediato.

La gente del pueblo, en las primeras horas de la mañana, a las 01:23 hora local, se dedicaron a sus actividades habituales.

Sin embargo, a las pocas horas de la explosión, decenas de personas enfermaron.

Más tarde, informaron fuertes dolores de cabeza y sabores metálicos en la boca, junto con accesos incontrolables de tos y vómitos.

A causa de que la planta estaba a cargo de las autoridades de Moscú, el gobierno de Ucrania no recibió información oportuna sobre el accidente.

Valentyna Shevchenko, entonces presidenta del Presidium de Verkhovna Rada, de la RSS de Ucrania, recuerda que el ministro interino de Asuntos Internos de Ucrania, Vasyl Durdynets, la llamó a su trabajo a las 09:00 para informarle sobre temas de actualidad; y al final de la conversación añadió que había ocurrido un incendio en la central nuclear de Chernobyl, pero que se había extinguido ya.

Shevchenko preguntó "¿Cómo está la gente?".

Durdynets le respondió: "Algunos están celebrando una boda, otros están haciendo jardinería y otros están pescando en el río Pripyat".

Shevchenko habló por teléfono con Volodymyr Shcherbytsky, secretario general del Partido Comunista de Ucrania, quien sólo le anticipó el arribo de una comisión encabezada por Boris Shcherbina, vicepresidente del Consejo de Ministros de la URSS.

Más tarde se estableció una comisión para investigar el accidente, encabezada por

Valery Legasov, 1er. Director Adjunto del Instituto Kurchatov de Energía Atómica, e incluyó al especialista nuclear

Evgeny Velikhov,

el hidrometeorólogo Yuri Izrael,

el radiólogo Leonid Ilyin y otros.

Ellos volaron al aeropuerto internacional de Boryspil y llegaron a la central eléctrica en la noche del 26/04. Ya habían muerto 2 personas y 52 estaban hospitalizadas. La delegación obtuvo amplia evidencia de que el reactor fue destruido y los niveles extremadamente altos de radiación habían causado varios casos de exposición a la radiación.

En las primeras horas del día del 27/04, 36 horas después de la explosión inicial, ordenaron la evacuación de Pripyat. Inicialmente por 3 días; más tarde se hizo permanente.

chernobyl5.jpg Túnel del reactor 4 en Chernobyl.

---------------------