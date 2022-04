-Hola, no les hago cambios a zurdos empobrecedores que contribuyen a la destrucción del país.

-¿Cómo?

-Que no les hago cambios a zurdos empobrecedores que contribuyen a la destrucción del país.

-No sé de qué me estás hablando. Los auriculares que me vendiste no andan.

-Sos de la Corriente Clasista y Combativa. Sos zurdo. No te voy a hacer ningún cambio. Yo soy liberal.

-¿De qué estás hablando?

Y allí finaliza el diálogo entre ambos.

https://twitter.com/___ElGringo_/status/1518631992396550146 Un compañero hizo una compra por @Mercadolibre, le entregaron unos auriculares que no funcionan y no le quieren tomar el reclamo por ser de una organización social. Le dijo "no le hago reembolsos a zurdos. Yo soy liberal". Parece una boludes pero así empieza el facismo. pic.twitter.com/FD6NseaXQU — Gringo (@___ElGringo_) April 25, 2022

Tras la viralización de la publicación, el vendedor escrachó al supuesto liberal. Y en esa línea, dijo que se llama Matías Ezequiel Zuccotti.

“Me contestó de manera grosera, acusándome de zurdo, diciéndome que él era liberal y que no me iba a cambiar nada. Entiendo que pasaron los días de la compra protegida, pero necesito el reembolso del dinero”, escribió el comprador. Minutos después, recibió una respuesta: “Estás fuera del tiempo de devolución, zurdito. No se te va a reembolsar nada”.

La reacción de Mercado Libre

Como la denuncia se viralizó en tiempo récord y generó un intenso debate en redes sociales, se conoció que la empresa Mercado libre le dio una respuesta al comprador.

“Gente, Mercado Libre ya solucionó muy rápidamente el problema, y le agradecemos que lo hayan resuelto a pesar de que pasaron los 30 días de compra segura. Muchas gracias de verdad. Por otro lado, queda resolver si se toman acciones legales contra esta persona”, contó el usuario @___ElGringo_.

Y finalizó: “Se está investigando si esta persona ‘Matías Zuccotti’ pertenece a la marca ‘Ivitop’ (la empresa que promocionaba los auriculares) o está usando su nombre en Mercado Libre para estafar”.