Mercado Libre: "Cada vez es más difícil crecer en Argentina"

Fue una medida intempestiva que entró en vigor en tiempo récord y que perjudicó no solo a Mercado Pago, sino a todo el sector. Y es una muestra más de las cosas a las que tenemos que enfrentarnos en la Argentina, que no pasan en los demás países en los que operamos y que impiden que hagamos acá lo que estamos haciendo en otros mercados y que nos permitirían crecer más y generar más empleo