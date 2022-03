Patricia Bullrich quiere abrochar libertarios de Milei

milei, bullrich y Milman.jpg Patricia Bullrich busca la cuota liberal para Juntos por el Cambio.

"Los liberales tenemos que aportar a Juntos por el Cambio la idea de que no hay liderazgos excluyentes. Putin cree en los liderazgos excluyentes. En Juntos por el Cambio el liderazgo es del programa. Trabajamos para una idea, no para una persona, no queremos jefe", señaló Patricia Bullrich. De este modo, intentará despegar a la figura de Javier Milei del voto libertario, algo que será extremadamente difícil.