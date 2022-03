Cuenta regresiva: Javier Milei rumbo a La Matanza

Algo más: "Irme a vivir afuera era la respuesta a una desilusión con mi país. Imaginate que instalarte en otro lado, dejar de ver a tu familia y a tus amigos es un garrón. Siempre es la opción del desencanto. Ahora tengo un a esperanza: reconstruir este país".

recuerdos milei 2018.png Recuerdos de 2018, Junín, Provincia de Buenos Aires.

recuerdos milei 2018 2.png Lucas Gazzotti y una imagen de aquella clase magistral de economía de Javier Milei en 2018.

Pejota

¿La Libertad Avanza es un movimiento generacional o logra perforar otros segmentos etarios? Porque de eso depende que sea una opción de poder.

Lucas:

En un comienzo sí fue un movimiento juvenil pero ya no. Yo tengo 28 años pero los 8 coordinadores -uno por sección electoral- tienen entre 40 y 50 años, y muchos de los referentes locales también andan por ahí. Ya no somos los 'pubertarios', como nos decían en joda. Los 'chocolatados'. Eso quedó atrás. Todos los días viene gente nueva y esto ya no es generacional sino ideológico sobre la libertad. Esto es increíble, el liberalismo es popular en la Argentina, llegamos a la clase media trabajadora, obvio que somos una enorme opción de poder. En un comienzo sí fue un movimiento juvenil pero ya no. Yo tengo 28 años pero los 8 coordinadores -uno por sección electoral- tienen entre 40 y 50 años, y muchos de los referentes locales también andan por ahí. Ya no somos los 'pubertarios', como nos decían en joda. Los 'chocolatados'. Eso quedó atrás. Todos los días viene gente nueva y esto ya no es generacional sino ideológico sobre la libertad. Esto es increíble, el liberalismo es popular en la Argentina, llegamos a la clase media trabajadora, obvio que somos una enorme opción de poder.

Pregunta inevitable: Si irrumpe tanta gente nueva ¿dónde está el filtro? ¿Cómo impiden que les ingresen un señuelo o un provocador que fabrique un tropiezo o la impopularidad?

Respuesta: "Venimos trabajando hace 5 años. Antes que Milei explicara su objetivo presidencial ya teníamos presencia en 70 municipios. Estábamos en todos los de la 1ra. y 3ra. Sección Electoral, y salpicado en el resto menos la 8va. que es uno solo (La Plata). La gente se conoce entre sí y es la que da referencias, la que arma el filtro".

Bueno, de hecho el diálogo se demoró por un problema en Campana: gente que invocaba a Milei pero que no era la instalada hace tiempo. Rápidamente fue resuelto, todos se conocen con todos.

Otra pregunta: ¿Y de dónde llegan los nuevos simpatizantes?

Respuesta:

De la UCR no. Pero no hay onda con los radicales. Sí hay algunos que vienen del PRO. Pero ¿sabés que llegan muchos desde el peronismo? Ahí tenemos un tema porque Javier tiene una visión de Carlos Menem que yo no comparto pero pareciera que en el peronismo está ocurriendo una revisión sobre lo que fue el menemismo y entonces somos su opción obvia. Entonces cuando me dicen que los libertarios somos de derecha, yo respondo que sí, igual que muchos otros argentinos, incluyendo a muchísimos peronistas que no quieren integrar un gobierno de izquierda como el que gobierna. De la UCR no. Pero no hay onda con los radicales. Sí hay algunos que vienen del PRO. Pero ¿sabés que llegan muchos desde el peronismo? Ahí tenemos un tema porque Javier tiene una visión de Carlos Menem que yo no comparto pero pareciera que en el peronismo está ocurriendo una revisión sobre lo que fue el menemismo y entonces somos su opción obvia. Entonces cuando me dicen que los libertarios somos de derecha, yo respondo que sí, igual que muchos otros argentinos, incluyendo a muchísimos peronistas que no quieren integrar un gobierno de izquierda como el que gobierna.

lucas lilia.jpg La influencer libertaria Lilia Lemoine ("Trolls de Milei") y Lucas Gazzotti.

La Matanza

Por todo esto, el objetivo ahora de Gazzotti y los otros libertarios es el acto en La Matanza. Una clase de economía que declare el desembarco. Ya se trabaja en Javier Milei en el bunker peronista, en el territorio que sigue negado para la UCR, el PRO y la izquierda.

"Tenemos un equipo instalado en La Matanza y en días más tendremos la fecha del evento. La verdad es que estamos corriendo de aquí para allá. Estuvimos en la Expoagro en San Nicolás pero de ahí vinimos a Berazategui, luego a Chivilcoy, Chacabuco, Trenque Lauquen. Nosotros no tenemos locales partidarios. Por un lado, es un gasto que no nos podemos permitir. Luego, va en contra de nuestra idea de la política. Nosotros estamos en las redes sociales y una camioneta. Luego es relación directa entre los simpatizantes y los referentes y luego los coordinadores. No hay mucha historia porque el vínculo directo es la clave de la presencia territoria, y del filtro que necesitamos".

¿Cuál es la red social más utilizada? Lucas no lo duda, Instagram. También hay presencia en TikTok y las otras pero la preferida es la que crearon Kevin Systrom y Mike Krieger en 2010.

Un libertario tiene opinión propia, ¿cómo se arma una plataforma que permita el disenso? En verdad, según Lucas, es posible debatir dentro de un contexto común que es el del Partido Libertario y el frente La Libertad Avanza, al final prevalecerá la idea de Milei porque es el liderazgo que todos reconocen, y funciona: "Aquí hay ProVida y ProAborto, que pueden tener visiones diferentes sobre un tema puntual pero coincidencias en un montón de otras problemáticas y propuestas. Hay una condición: el debate es hacia adentro, se resuelve adentro, no afuera".

