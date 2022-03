Furia en La Matanza, insólito Guzmán y el desafío de Milei

Live Blog Post

9:00 - Los senadores (¿y gobernadores?) empiezan a desmarcarse de Alberto Fernández y Martín Guzmán

Alberto Weretilneck (JSRN), senador rionegrino, adelantó: "Creo que el acuerdo con el FMI se va a aprobar en el Senado con un respaldo importante". "Lo que más influye es la posibilidad de default y la oscuridad después de que no se llegue a acordar con el FMI".

"Si un gobierno y su Ministerio de Economía no transmiten confianza, usted puede tomar todas las medidas que quiera pero, si no les creen, no hay manera de bajar la inflación. Y hay algo que este gobierno que a este gobierno le está faltando, que es confianza de los actores económicos grandes, chicos y medianos. Lo vimos nosotros en el Senado cuando fue el ministro de Economía (Martín Guzmán): no escuchamos ninguna certeza a lo largo de 5 horas. Si un ministro de Economía no le puede dar certezas a los senadores, menos le va a dar certezas al pueblo", disparó al ser consultado por la inflación y el plan económico, en El Destape Radio.