Austria y Suecia serían modelos de una Ucrania neutral

Al comentar sobre este modelo de neutralidad ucraniana, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que “puede verse como un cierto compromiso”.

Austria se declaró país neutral en 1955. Sus leyes prohíben que la nación se una a alianzas militares y albergue bases militares extranjeras en suelo austriaco.

Suecia se describe a menudo como un país "no alineado", dada su larga tradición de no unirse formalmente a ningún bloque militar. No es miembro de la OTAN y no tiene bases extranjeras en su territorio.

Sin embargo, en respuesta al ataque ruso a Ucrania, la OTAN invitó a Suecia y Finlandia, que no son miembros, a asistir a las reuniones del bloque liderado por Estados Unidos y decidió compartir información de inteligencia con ellos.

El presidente Volodymyr Zelensky dijo que Ucrania debe recibir “garantías de seguridad” de Rusia y Occidente.

https://twitter.com/Political_Room/status/1504018569004294146 El estatus neutral de Ucrania ahora se está discutiendo seriamente en las negociaciones junto con los requisitos de Rusia sobre garantías de seguridad.



/Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov/ pic.twitter.com/V7oXBrF8e1 — The Political Room (@Political_Room) March 16, 2022

https://twitter.com/Political_Room/status/1504021869212712960 Ucrania ofrece una versión austriaca y sueca de un estado neutral desmilitarizado, pero al mismo tiempo un estado con su propio ejército y marina.



/Miembro de la delegación rusa en las negociaciones, Medinsky/ pic.twitter.com/20kLr3smAH — The Political Room (@Political_Room) March 16, 2022

La gran batalla

"Este es un momento histórico y trascendental en la historia moderna, porque refleja la 'batalla' en el sentido más amplio de la palabra sobre cómo será el orden mundial", dijo Sergei Lavrov en una entrevista con RBC TV.

Lavrov también señaló que Rusia está dispuesta a buscar las vías para garantizar la seguridad europea, pero siempre que no sea mediante la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Agregó que las negociaciones de Rusia y Ucrania no son fáciles pero hay cierta esperanza de alcanzar un acuerdo.

"Me guío por las evaluaciones hechas por nuestros negociadores que constatan que las negociaciones no son fáciles por razones obvias. No obstante, hay esperanza de alcanzar un consenso", dijo.

En este contexto, llamó a que se dé "la oportunidad a los negociadores de trabajar en un ambiente más relajado, sin provocar otra histeria".

https://twitter.com/Political_Room/status/1504035303237074944 Ahora se está decidiendo el destino de Rusia, se está determinando su futuro lugar en el mundo.



/Director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Sergei Naryshkin/ pic.twitter.com/igoBKvuoom — The Political Room (@Political_Room) March 16, 2022

https://twitter.com/Political_Room/status/1503837213276127240 Los primeros ministros de Polonia, Eslovenia y República Checa se han reunido hoy en Kiev con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.



Son los primeros líderes europeos que visitan Kiev desde el inicio de la guerra. pic.twitter.com/Cwu92mzLa6 — The Political Room (@Political_Room) March 15, 2022

Vladimir Medinsky: “Fue bajo condición de neutralidad que Ucrania se retiró de la Unión Soviética en 1991, y esta neutralidad está escrita en la Declaración de Soberanía de Ucrania”, enfatizó.

Además, el asistente presidencial enfatizó que las preguntas sobre el estado de Crimea y Donbass , los derechos de la población de habla rusa y la desnazificación siguen siendo clave para Rusia. Al mismo tiempo, negó las declaraciones de Kiev sobre la exclusión del último punto de la agenda de las negociaciones.

https://twitter.com/Political_Room/status/1503793150514585603 La UE ya ha aprobado el cuarto paquete de sanciones contra Rusia.



Con estas nuevas sanciones ya son 877 personas y 62 organizaciones las sancionadas, el mayor número de la historia de la UE. pic.twitter.com/Rg8NmSE36K — The Political Room (@Political_Room) March 15, 2022

https://twitter.com/Political_Room/status/1503717661817122822 Así está la situación sobre el terreno en Ucrania.



El avance ruso continúa estancado en una situación que podría alargarse una semana más, momento donde podrían retomar la ofensiva. pic.twitter.com/YThcpbZOSz — The Political Room (@Political_Room) March 15, 2022

https://twitter.com/Political_Room/status/1504014427162619910 Imágenes satélite del aeropuerto de Kherson, que se encuentra bajo el control ruso, muestra múltiples impactos e infraestructuras dañadas como resultado de un ataque aéreo por parte de las fuerzas ucranianas. pic.twitter.com/fAnhwjvVp6 — The Political Room (@Political_Room) March 16, 2022

Despacho de CNN:

"La posición negociadora de Rusia en las conversaciones con Ucrania se está volviendo “más realista”, dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

Hablando en un mensaje televisado, Zelensky enfatizó la necesidad de que su país "siga luchando", pero dio una nota más positiva sobre las negociaciones.

"Las reuniones están en curso, como me han dicho, las posiciones suenan más realistas", dijo.

Zelensky enfatizó la importancia de perseverar en las conversaciones ya que "cualquier guerra debe terminar en un acuerdo", pero agregó que "necesitamos más tiempo para lograr decisiones que sirvan a los intereses de Ucrania".

Vladimir Medinsky, jefe de la delegación negociadora rusa, dijo que los objetivos del país en las negociaciones con Ucrania no han cambiado desde que comenzaron las conversaciones entre las dos partes.

Medinsky, un asistente presidencial, dijo que Moscú quiere una Ucrania “pacífica, libre, independiente y neutral”, según cita el medio estatal RIA Novosti el miércoles.

"El objetivo de Rusia en estas negociaciones es exactamente el mismo que el objetivo de Rusia que se estableció al comienzo de la operación militar especial", dijo.

“Necesitamos una Ucrania pacífica, libre, independiente, neutral, no miembro de bloques militares, no miembro de la OTAN. Un país que sea nuestro amigo, un vecino, con el que juntos desarrollemos relaciones, construyamos nuestro futuro, y que no sea base de ataques militares y económicos contra nuestro país”.

Medinsky agregó que las conversaciones entre Rusia y Ucrania están en curso, pero son “difíciles” y “lentas”.

"Por supuesto, nos gustaría que todo sucediera mucho más rápido, este es un deseo tan sincero de la parte rusa. Queremos llegar a la paz lo antes posible", dijo."

https://twitter.com/Political_Room/status/1503732751408771076 El ministro de exteriores ruso Sergey Lavrov asegura que Rusia no está poniendo obstáculos a la firma del acuerdo nuclear con Irán.



La semana pasada parecía que el acuerdo estaba cerca de cerrarse pero nuevas exigencias rusas paralizaron el proceso. pic.twitter.com/QtmLfYORfn — The Political Room (@Political_Room) March 15, 2022

https://twitter.com/Political_Room/status/1503740966968119310 Volodimir Zelenski afirma que Ucrania debe "reconocer" que no se unirá a la OTAN.



Hace unos días el propio Zelenski dijo que no insistiría en la entrada en la OTAN por que sabe que "la alianza no está preparada para la entrada de Ucrania". pic.twitter.com/xZ8dh0B6GW — The Political Room (@Political_Room) March 15, 2022

Rusia dice que hay peligro de 'fake'

Agencia TASS: "La milicia popular de la República Popular de Donetsk recibió información sobre la preparación de otra falsificación en Mariupol, según el representante oficial del departamento militar de la república, Eduard Basurin.

"Se ha recibido información sobre otra falsificación llevada a cabo por el liderazgo ucraniano en Mariupol. Esta vez, la oficina presidencial encargó al mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania que desacreditara las acciones de las tropas rusas manifestándose ante las fosas comunes públicas occidentales. de civiles que presuntamente murieron como resultado de bombardeos de artillería y ataques aéreos durante una operación militar especial"- señaló en el canal Telegram de la Milicia Popular de la RPD.

Según Basurin, para este propósito, se cavaron trincheras en el territorio del antiguo cementerio de la ciudad de Mariupol, donde "como evidencia de la muerte masiva de civiles, se planeó enterrar los restos de las fuerzas de seguridad ucranianas y nacionalistas que murieron durante el hostilidades".

Luego, "según el escenario, los militares del Centro de Información y Operaciones Psicológicas de las Fuerzas de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania realizaron una grabación fotográfica y de video escenificada de una" fosa común "con un número total de hasta 1.300 muertos," él dijo.

Según Basurin, los materiales falsificados por la parte ucraniana se distribuyen entre los medios occidentales. “No descartamos que se pueda implementar un escenario similar en otras ciudades ucranianas, donde la población civil es retenida por la fuerza por los militantes de las unidades nacionalistas de Ucrania”, dijo el representante oficial de la Milicia Popular de la RPD."

-------------

Otras notas en Urgente24:

Alberto Fernández logra la inflación más alta de la región

126% después (Día 829), Alberto Fernández es el Rey del Meme

Chicana de Javier Milei a R. Larreta por su Dirección de Resiliencia

Un asteroide cayó a la Tierra horas después de ser detectado

Exclusivo: Plan Semanal Hipocalórico - Día 2