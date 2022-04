Dólar blue rompe el piso de los $200 (cayo $13 en 3 días)

Para que suba el dólar blue es necesario que los mercados estén líquidos, algo que no sucede en la actualidad, en lo que va del año el Banco Central solo emitió $122.000 millones, y en lo inmediato no creemos que emitan pesos. Para que suba el dólar blue es necesario que los mercados estén líquidos, algo que no sucede en la actualidad, en lo que va del año el Banco Central solo emitió $122.000 millones, y en lo inmediato no creemos que emitan pesos.