María Eugenia Vidal: "Me gustaría ser Presidenta"

Ahora, Vidal se suma formalmente a ese pelotón.

Si bien perdió la reelección en manos de Axel Kicillof, la exgobernador defiende la experiencia de Juntos por el Cambio en la provincia. "En Juntos por el Cambio gobernamos y aprendimos, hemos construido equipos sólidos y hemos dado pelea contra la casta de la que (Javier) Milei habla, contra (Hugo) Moyano, contra (el sindicalista de la UOCRA) el 'Pata' Medina, a los Castillo (en alusión a Jorge Castillo, exhombre fuerte de La Salada) que recibieron condenas por parte de la Justicia, contra el narcotráfico y a los que traban el crecimiento de la Argentina", dijo y agregó: "Una cosa son las ideas y otra muy distinta es llevar adelante las transformaciones".

Luego se refirió al actual gobierno y expresó que percibe "una crisis de gobernabilidad surgida de la interna oficialista" pero señaló que "Juntos por el Cambio garantizará que Alberto Fernández termine su mandato".

"Si nosotros estuviésemos en el oficialismo, con una crisis de gobernabilidad como la que la hay, eso estaría en duda. Con nosotros como oposición, no la está", argumentó Vidal.

Para finalizar, la diputada de Juntos por el Cambio expresó nuevamente que su bloque en Diputados no va acompañar el impuesto a "la renta inesperada": "Tenemos un compromiso electoral de no votar un impuesto más. Cuando uno tiene ganancias por encima de lo previsto, paga más impuesto a las ganancias. Esto es una doble imposición, no se necesita un nuevo impuesto".

