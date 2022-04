Mientras los planes sociales no tengan vencimiento, mucha gente prefiere sumar algunos planes y hacer changas con la tranquilidad de seguir cobrando. El riesgo de ir a una empresa privada es que en algún momento el trabajo se termine, como pasa con una obra en construcción, y tenga que reinsertarse nuevamente. Entonces, prefieren no correr ese riesgo Mientras los planes sociales no tengan vencimiento, mucha gente prefiere sumar algunos planes y hacer changas con la tranquilidad de seguir cobrando. El riesgo de ir a una empresa privada es que en algún momento el trabajo se termine, como pasa con una obra en construcción, y tenga que reinsertarse nuevamente. Entonces, prefieren no correr ese riesgo

" Nos está faltando personal básico y calificado. Estamos en un pico de actividad gracias a que la obra pública está traccionando muy bien en muchos sectores del país y hay actividad privada que hace que falte personal calificado y poco calificado. Muchos trabajan en las empresas pero en las últimas décadas muchos prefirieron transformarse en cuentapropistas para reformas o construcción de casas.

El gobierno lo analiza y sabe bien que no es fácil salir de esta trampa de los planes sociales. Creo que la salida no es sencilla y requiere un acuerdo muy grande entre todas las fuerzas políticas y los movimientos sociales", agregó el empresario.

Consultado sobre cuánto se está pagando en el sector, promedió:

Para dar una idea general, un ayudante cobra entre $65.000 y $75.000; un oficial entre $75.000 y $90.000 y un especializado entre $90.000 y $110.000. De ahí, para arriba

Costo de la construcción frente a la inflación

Ese no es el único problema que tiene. La inflación y la falta de inversión para la producción de insumos es otra complicación importante.

"Nuestro sector está muy demandado desde mediados de 2020 y eso ha motivado un alza muy importante en el precio de los insumos: la inflación general fue del 50% y nosotros estuvimos entre el 65% y 70%.

Cada vez que tenemos picos de demanda, hay cuello de botellas por todos lados. Si hoy pide cerámicos de determinada características, va a tener que esperar entre 4 y 6 meses probablemente. Tenemos problemas para provisión de griferías. Hay problemas para importar en aquellas obras del sector eléctrico o plantas de AYSA, por ejemplo.

El problema es que para producir más, hay que invertir y las condiciones que Argentina brinda para la inversión, no son muy atractivas. Entonces, muchos fabricantes piensan cuánto tiempo más va a durar esta demanda: ¿va a durar muchos años más, entonces me arriesgo y amplío la capacidad, o va a durar dos o tres años y me quedo tranquilo?

La inflación tiene efectos macroeconómicos en general pero hay inflación en determinados productos simplemente porque no hay. Entonces, cuando no hay y usted quiere ese producto, bueno, lo va a tener que pagar a un precio alto", dijo.