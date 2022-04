El problema de los piquetes se soluciona con represión, cárcel (reclusión perpetua para los organizadores y algo menos para el resto), con quita de planes sociales para todo el núcleo familiar del piquetero y con trabajos forzosos de por vida para todos. Fin El problema de los piquetes se soluciona con represión, cárcel (reclusión perpetua para los organizadores y algo menos para el resto), con quita de planes sociales para todo el núcleo familiar del piquetero y con trabajos forzosos de por vida para todos. Fin

https://twitter.com/madorni/status/1509262494463774720 Estamos acabados: el problema de los piquetes se soluciona con represión, cárcel (reclusión perpetua para los organizadores y algo menos para el resto), con quita de planes sociales para todo el núcleo familiar del piquetero y con trabajos forzosos de por vida para todos. Fin. pic.twitter.com/T3Z1GhkArE — Manuel Adorni (@madorni) March 30, 2022

"En Argentina hay casi tantos pobres como habitantes en Chile. Tenemos un total de pobres equivalente a mas de 5 veces la población de Uruguay, 2,5 veces la de Paraguay, 2,5 veces la de Bolivia, 2 veces la de Grecia y a 6.000 veces la población de las Islas Malvinas.

Con el informe de pobreza confirmamos que en la Argentina hay mas chicos pobres que chicos que no lo son. Eso indica que si no se hace nada en algunos años habrá muchos mas argentinos pobres que no pobres. El futuro está comprometido y eso es lo único que hoy debe importar Con el informe de pobreza confirmamos que en la Argentina hay mas chicos pobres que chicos que no lo son. Eso indica que si no se hace nada en algunos años habrá muchos mas argentinos pobres que no pobres. El futuro está comprometido y eso es lo único que hoy debe importar

En Argentina hay 6 pobres por cada kilómetro cuadrado", había agregado tras el dato del INDEC sobre la pobreza de más del 37% en la Argentina, pero estructural de casi el 50%.

image.png Manuel Adorni con Javier Milei complican la agenda de Juntos por el Cambio.

A su vez, tras el lanzamiento del Movimiento Antipiquetes de Ramiro Marra, el gobierno porteño improvisó un intento de muro policial para que organizaciones no puedan subir a la autopista 25 de mayo pero igual estuvo cortada y el acampe también se realizó.