Planes sociales: "Llamé a 20 para trabajar y apareció uno"

“Venimos de 4 años, a mi juicio, equivocadas hacia ese sector y después de 2 años de pandemia. Tenemos aproximadamente 1.000.000 de personas que se han jubilado. El 25% de ese millón pertenece a la industria textil y nadie los reemplazaba porque o cerraban las pymes o porque estábamos en pandemia y ya todos sabemos lo que pasó.

Entonces, nos encontramos ahora con la idea de recuperar mano de obra calificada pero no conseguimos. Ponemos avisos y no viene nadie. No solo en el sector textil pasa esto; pasa en el calzado, el plástico, la indumentaria… En fin, en todos los rubros productivos del sector pyme”.

image.png Más planes sociales, más piquetes, más inflación, más pobreza. ¿Qué hacen con los recursos?

“Tenés gente que te dice que está haciendo changas y el sueldo que les ofrecés no les sirve, pero hay gente que no hace changas y solo está cobrando ese plan que no alcanza para nada mientras las empresas te piden que por favor capacitemos gente porque necesitan agregar un turno ya, ya. Hay demanda y necesitan ya a la gente”, insistió mientras el militante Eduardo Belliboni justificaba que la gente no trabaja por el sueldo bajo y pedía que los intendentes no administren los planes sociales.

“Por un oficio hoy se está pagando entre $90.000 y $100.000. Ayer (12/04), textil cerró una paritaria del 54%”, cerró Fernández.

Más contenido en Urgente24

Martín Guzmán pende de un hilo: La inflación de marzo fue de 6,7%

Inflación explotada: Temor por proyección entre 70% y 101%

Jordi, el actor porno que relacionan con Cristina Kirchner

Clarín empoderó a Guzmán y Navarro 'cacheteó' a Sylvestre

Nueva low cost en Argentina: Pasajes al exterior al 50%