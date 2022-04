Hoy, hacerse llamar piquetero es como hacerse llamar ladrón Hoy, hacerse llamar piquetero es como hacerse llamar ladrón

"Yo no puedo debatir el tema de los piquetes con nadie del Frente de Todos ni de Juntos por el Cambio porque no tienen interés en cambiar las cosas. Termino debatiendo con piqueteros. Hay que aplicar el Código Penal. Estamos cambiando la agenda y por eso los medios nos acompañan", criticó.

image.png Dirigentes del Polo Obrero que organizaron el acampe en la 9 de julio por 72 horas días atrás.

"Martín Guzmán intenta zafar para que no lo rajen"

Consultado este martes 12 de abril al aire de A24 sobre la entrevista que dio anoche el ministro de Economía Martín Guzmán en C5N, el analista financiero retrucó: "Martín Guzmán es un funcionario que no funciona pero también muchos más. Por eso, lo que están teniendo es un problema de gestión. Después va la política pero nadie sabe cómo gestionar y hoy estamos ante un gobierno anárquico. Nadie toma decisiones y en la entrevista el ministro Guzmán reconoció que no está haciendo nada. Solamente está viendo cómo zafar para que no lo rajen".

En tanto, frente a la crisis económica advirtió:

Ya no hay forma de estabilizar esto. Estamos en el subsuelo. Tenés que hacer reformas que cambien el rumbo de la Argentina. Las políticas de hoy son para tirar la pelota para adelante pero ya no son hasta la próxima elección; son para mañana o pasado mañana. Hasta en las paritarias está pasando esto con acuerdos por los próximos 2 o 3 meses y ‘después nos volvemos a juntar’ Ya no hay forma de estabilizar esto. Estamos en el subsuelo. Tenés que hacer reformas que cambien el rumbo de la Argentina. Las políticas de hoy son para tirar la pelota para adelante pero ya no son hasta la próxima elección; son para mañana o pasado mañana. Hasta en las paritarias está pasando esto con acuerdos por los próximos 2 o 3 meses y ‘después nos volvemos a juntar’

"Nadie está planificando que la Argentina tenga un cambio de rumbo y un proyecto de desarrollo. Los argentinos ya estamos dolarizados; ya pensamos en dólares, hacemos transferencias en dólares y ahorramos en dólares. Lo que estamos planteando son medidas que se puedan implementar", insistió.

image.png El legislador porteño Ramiro Marra dispara contra los piqueteros de los mal llamados movimientos sociales.

Según Marra, quien fue entrevistado por Marcela Pagano, no es que esto se va a poner feo como dice el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, "esto ya está feo esto. Lo que pasa es que no quieren ver la realidad, pero en las encuestas el reclamo es constante. No creo que salir a la calle sea la solución. Estamos proponiendo una nueva oportunidad en las urnas. Nosotros no somos el espacio del ‘Que se vayan todos’, nosotros venimos a plantear un cambio de la realidad argentina".

