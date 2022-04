Inflación explotada: Temor por proyección entre 70% y 101%

Justifica diciendo que un aumento del 5% en el IPC comienza a considerarse como una inflación normal. Y asegura que "estamos entrando en una nueva normalidad de una inflación más alta".

¿Qué esconde ese 6,7%?

En cuanto a la categoría Alimentos y bebidas no alcohólicas, las mismas, suben 61,4% interanual en marzo, mientras otros rubros ya se encuentran por encima del 70%. Esto demuestra -una vez más- que el control de tarifas y de precios no sirve para controlar este fenómeno -como mucho lo atrasa, pero no lo soluciona-. Que esta categoría presente aumentos de esta magnitud, sólo empeora los efectos de este impuesto regresivo, el cual, golpea mucho más fuerte a las personas de menores ingresos. Estas personas no tienen la posibilidad de respaldarse contra al aumento sostenido en el nivel general de precios. El hecho de que sus ingresos no puedan generar excedentes, provoca que, ante la pérdida de poder adquisitivo, lo único que pueden hacer para no endeudarse es consumir menos, y las personas en extrema vulnerabilidad -que con su ingreso sólo pueden subsistir- lo único que pueden hacer es comer menos.

FQPyt7wXEAobZmc.png Fuente: INDEC

Sobre el dato de la inflación de marzo, el economista liberal Ricardo López Murphy -ahora diputado nacional- decía:

La incapacidad del Gobierno kirchnerista es tan grande que en el Presupuesto 2022 proyectaban una inflación anual del 33%. Una meta irrisoria, que todos sabíamos era imposible de cumplir. El 16.1% de inflación en lo que va del año lo padecen todos los argentinos La incapacidad del Gobierno kirchnerista es tan grande que en el Presupuesto 2022 proyectaban una inflación anual del 33%. Una meta irrisoria, que todos sabíamos era imposible de cumplir. El 16.1% de inflación en lo que va del año lo padecen todos los argentinos

Al mismo tiempo agrega, "El número de inflación acumulada entre enero y marzo se da con cepo cambiario, con tarifas congeladas y con el dólar atrasado. Es un bochorno". Y continúa diciendo "Argentina debe cambiar su rumbo para recomponer la situación económica que tanto afecta a las familias de todo el país. Hay que dejar de lado las viejas recetas kirchneristas que lo único que hacen es hundirnos en una crisis más severa." Finaliza advirtiendo que:

El camino es achicando el gasto y eliminando impuestos para que todos los sectores aumenten su productividad. Argentina necesita una revolución capitalista: reformas tributarias, sociales, previsionales, laborales. Solo así saldremos de tanta decadencia. El camino es achicando el gasto y eliminando impuestos para que todos los sectores aumenten su productividad. Argentina necesita una revolución capitalista: reformas tributarias, sociales, previsionales, laborales. Solo así saldremos de tanta decadencia.

En tanto, la continuidad de Martín Guzmán como ministro de economía sigue poniéndose en duda, como bien resalta el economista Federico González Rouco, con la inflación de 6,7%, vamos a cerrar el primer trimestre de 2022 con la mayor inflación desde 1991. Quedando en el podio:

15,3% para Guzmán 2022 13,8% para Kicillof 2014 13% para Guzmán 2021

image.png

image.png Fuente: Memesterio_

Y es que mientras el mercado se distrae con el IPC de marzo, el BCRA aprovecho para llevar una jornada con terrible performance. La entidad monetaria tuvo que salir a vender US$ 30 millones en el MULC -en un mes donde debería aprovechar la liquidación del agro (con precios récord) y hacerse de dólares-, además de que devaluó al 78%.

image.png

Sobre esto, Nery Persichini, asegura que:

La inflación se comporta como si detrás hubiera un overshooting de tipo de cambio, pero no lo hubo. El dólar en marzo se movió 3,3% (48% anualizado). Los precios subieron 118% anualizado, más que en los peores meses post cepo de 2015, la crisis de 2018 y las PASO de 2019 La inflación se comporta como si detrás hubiera un overshooting de tipo de cambio, pero no lo hubo. El dólar en marzo se movió 3,3% (48% anualizado). Los precios subieron 118% anualizado, más que en los peores meses post cepo de 2015, la crisis de 2018 y las PASO de 2019

image.png Fuente: Nery Persichini

Por otro lado, tal como informó Urgente24, Martín Guzmán complicado, inflación de marzo en 6,7%

La división con mayor incremento en el mes fue Educación (23,6%), a raíz de los aumentos observados en los servicios educativos de todos los niveles. Le siguieron Prendas de vestir y calzado (10,9%) –producto de las subas por cambio de temporada– y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (7,7%). En este último caso incidió el incremento de las tarifas de electricidad, gas y agua registrado en la mayoría de las regiones. A su vez, en la división Equipamiento y mantenimiento del hogar (4,4%) impactó el incremento de servicios domésticos por el aumento fijado en paritaria.

Entre los precios regulados se destacó el aumento de cigarrillos, que impactaron en la división Bebidas alcohólicas y tabaco (5,7%); la cuota de la medicina prepaga, dentro de Salud (5,0%); los combustibles, en Transporte (5,5%); y el servicio de telefonía móvil, dentro de Comunicaciones (3,4%).

La suba de Alimentos y bebidas no alcohólicas (7,2%) fue la de mayor incidencia en todas las regiones. Dentro de la división se destacó el aumento de Pan y cereales; Leche, productos lácteos y huevos; Carnes y derivados; y Azúcar, dulces, chocolate, golosinas, etc.

A nivel de las categorías, Regulados (8,4%) fue la de mayor incremento en marzo –en promedio, aportó 1,5 puntos porcentuales entre las regiones–. Le siguió en importancia el IPC Núcleo (6,4%), en tanto Estacionales registró un incremento de 6,2%, impulsada fundamentalmente por el alza de Prendas de vestir y calzado.

Más contenido de Urgente24:

El furcio de Cristina Kirchner: "Es por ver series en Netflix"

Martín Guzmán complicado, inflación de marzo en 6,7%

Mauricio Macri y la necesidad de un pacto de no agresión

Agustín Rossi por 'Wado'... Alberto prefiere cambiar pañales