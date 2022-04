Debate de la ley de alquileres: ¡¡¡Bajen la inflación!!!

Hay quienes plantean derogarla; otros modificarla y están los que directamente insisten en que no haya ley de alquileres.

El punto es que ninguna soluciona el gravísimo empobrecimiento que genera sobre las familias un impuesto tan corrosivo sobre el poder adquisitivo como la suba generalizada de precios.

¿Qué pasa que los representantes del pueblo de la nación no le exigen al Poder Ejecutivo Nacional medidas urgentes para defender los intereses de toda la sociedad en su conjunto, que pide a gritos estabilizar la economía y bajar la inflación para poder mejorar su calidad de vida?

A propósito, ¿qué pasa que los diputados no exigen medidas urgentes para mejorar los servicios básicos que debiera garantizar el Estado Nacional, como salud y seguridad?

42 representantes de inquilinos y corredores inmobiliarios -en su mayoría- expusieron ante la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados este martes, en el marco del debate para reformar la Ley de Alquileres (27.551).

La reunión informativa, que se extendió ayer (12/04) por más de cuatro horas de manera mixta, es decir, con modalidad presencial y remota, se realizó en el segundo piso del Anexo “C” de la Cámara baja. Del encuentro asistieron expositores de casi todas las provincias argentinas: Entre Ríos, Tierra del Fuego, Salta, Misiones, Río Negro, San Juan, Santa Fe, Santa Cruz, Neuquén, Tucumán, La Pampa, Mendoza, Catamarca, Jujuy, Córdoba, Santiago del Estero, San Luis, Corrientes y Chaco.

Todos hablaron de la extensión de contratos, de los abusos de las inmobiliarias y los propietarios y un largo etcétera. ¡Lo preocupante es que nadie reclama bajar la inflación!

A su vez, ¿por qué la CGT no le impone un programa económico a la Casa Rosada para bajar la inflación, mejorar salarios y formalizar puestos de trabajo? Al fin y al cabo, deberían defender los derechos de sus trabajadores y no solo enfocarse en reclamar fondos de las obras sociales. Ahora se está llegando al absurdo de cerrar paritarias dell 25% por solo 3 meses para luego sentarse a negociar.

¿Se dan cuenta a la situación insólita y absurda a la que se está llegando por dirigentes incompetentes?

No es lo mismo aumentar salarios, planes sociales, jubilaciones y pensiones que bajar la inflación. El problema aquí no es el número sino el poder adquisitivo. El reclamo nacional es otro. No se trata de un aumento exorbitante en los salarios porque al fin de cuentas la inflación lo termina erosionando. ¡Lo que hay que bajar es la inflación! A ver si lo entienden de una buena vez y dejan de pensar solo en la recaudación...

Más contenido en Urgente24

Guerra en Ucrania: Entre diplomacia y 'genocidio'

Saludando al Consejo de la Magistratura que se paraliza

Si quieres mejorar tu memoria, come más de este alimento

Se pudrió todo en C5N entre Gustavo Sylvestre y Pablo Duggan

Una mancha solar explotó y eyectó plasma en dirección a la Tierra