Mauricio Macri y la necesidad de un pacto de no agresión

macri y cornejo.jpg Mauricio Macri, en reunión con Alfredo Cornejo.

Gerardo Morales también exigió que la UCR no sea un integrante secundario de JxC: "Yo no soy empleado de Pro, sino presidente del radicalismo. Creo que vamos bien con Patricia Bullrich, porque ella es firme, del ala dura, pero tiene sensatez en las cosas cuando hablamos. Y me consta que ella ha hecho un esfuerzo para que bajen un cambio y que no salgan a cuestionar a Facundo Manes. Queremos una relación simétrica en Juntos por el Cambio, no nos van a llevar de las narices."