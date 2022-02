Polémica por Tomás Méndez, El Luis Majul K: Filtró audios

El exconductor de C5N agregó tras la reproducción: "En el diario Clarín, donde operaba Laura Alonso, escuchá el título: 'El gobierno denuncia que la ANSES pagó ilegalmente $1.000 millones de pesos por publicidad oficial durante el gobierno kirchnerista'.

Guillermo Pino era el que firmaba todas estas cosas.

Y Laura Alonso tenía demasiada buena información, se lo ve en los mensajes, con Claudio Savoia. Le dijo: Che, tenés que venir a fotografiar la oficina como quedamos en aquel momento, hace 4 años, quiero mostrar cómo la dejo.

Yo entré a una causa judicial de uno de los estafadores más grande de los últimos años, que es Enrique Juan Blaksley Señorans conocido como el 'Madoff argentino'. Cuando le empiezan a preguntar por Hope Funds, él dijo que su socio era el que manejaba todo. ¿Quién era su socio? Guillermo Pino, el amigo de Michetti".

Segundo audio de Gabriela Michetti

-Hola, Lau. Te agradezco por haberle dado la reunión a mi amigo. Se llama Guillermo Pino. Es uno de los que está involucrado en al denuncia de la ANSES por el tema de Comunicaciones, pero la verdad es que es el tipo más divino que yo conocí en la Tierra y es del estilo nuestro.

Es más, Laura, él estuvo poquito tiempo, 12 o 14 meses, porque no quiso formar parte de nada raro. De hecho, después de que él se fue, se gastó un presupuesto impresionante comparado a lo que se gastaba cuando él estaba. Así que, él te quiere contar bien porque está viviendo una situación de angustia brutal porque no sabés la familia que tiene: dos chiquitos chiquitos y su mujer, que son un amor. La verdad que son un amor y el pibe es súper espiritual. Es como nosotras, realmente es como nosotras, y pobre está sufriendo como un condenado. Entonces, nada, me parece muy injusto y te pido que hasta que no lo veas el jueves trates de no hablar o modificar algo como una persona corrupta porque no lo fue.

Tercer audio de Gabriela Michetti

-Es más, el mes pasado se me ocurrió traerlo a laburar porque estaba un poquito más suelto por poco laburo.

Qué había dichos Tomás Méndez sobre Luis Majul en agosto 2020

El comunicador había disparado contra Majul por los audios que había filtrado en América TV en donde se la escuchaba a Fernández de Kirchner diciéndole "pelotudo" a Parrilli y hablando de jueces, Elisa Carrió, Mauricio Macri, fiscales y hasta Antonio Horacio 'Jaime' Stiuso:

"Estas escuchas no tuvieron surgimiento legal, no surgieron de una causa judicial", comenzó a describir el conductor de su programa ADN, que en ese momento se emitía por C5N

En la gestión de gobierno de Macri, "la AFI inventó una nueva figura que se llamaba 'las precausas' y para eso había que inventar". Méndez había mostrado información en la que "el extitular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, solicitó a la jueza María Servini pincharle los teléfonos a Parrilli y Cristina", disparó el conductor.