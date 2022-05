Se complica el balance del BCRA y la entidad se condiciona

A pesar de que el BCRA haya terminado hoy su participación en el MULC con compras por US$ 80 millones -acumulando así un total de US$ 520 millones en la primera semana del mes- el panorama para la entidad monetaria es cada vez más desalentador. Y es que en lo que va de 2022, la entidad que precise Miguel Pesce tuvo que salir a prender la "maquinita", emitiendo cerca de $202.000 millones en concepto de Adelantos Transitorios, unos US$2.000 millones al tipo de cambio oficial -o unos US$ 1.000 millones al tipo de cambio paralelo-. Sobre esto, la economista Marina Dal Poggetto explicaba que: