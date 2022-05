Mínima suba del dólar Blue y futuro incierto del BCRA

El problema no son los dólares que ingresan, de hecho en lo que va del año el ingreso de dólares por exportación de cereales y oleaginosas se ubicó en US$ 11.098 millones, cuando en el año 2019, para igual período, era de US$ 6.104 millones.

Dios es peronista, cuando llegan al poder el precio de la soja alcanza valores impresionantes

El jueves 12 de mayo conoceremos el dato de la inflación del mes de abril, nadie sabe a ciencia cierta cómo viene el resultado, pero podríamos decir que se abre un abanico de posibilidades entre una inflación en torno del 5,5% y 6,5% mensual.

Una suba de la inflación de esta magnitud nos dejaría una inflación anualizada en torno del 57% anual, lo que obligaría a que el BCRA convoque a una reunión para subir la tasa en un 1 punto porcentual, a niveles del 48% anual, lo que debería generar una suba del plazo fijo a niveles del 47% anual.

En tanto, el BCRA logró finalizar la jornada de hoy con compras por US$ 100 millones, acumulando un total de US$ 430 millones en los que va de mayo.

