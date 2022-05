La mujer de José Alperovich lo defendió: "Prefiero creerle"

Recordemos que ayer, el ex gobernador de Tucumán José Alperovich fue procesado por nueve hechos. “Yo supongo que no se ha investigado a fondo. Supongo que la presión del feminismo tanto para la Justicia como para el periodismo es muy fuerte y yo no sé quién tiene la valentía para enfrentarlo. Por eso creo que el juez lo lleva a juicio, para darle la posibilidad a José que se defienda y que muestre todas las cosas que no salieron a la luz. Todo lo que nosotros tenemos documentado”, comentó Rojkés.

“Yo, como casi todas las mujeres que posiblemente hemos sido engañadas, prefiero creerle a mi marido. Ya estamos grandes, tenemos 45 años de estar juntos ”, finalizó.

El exgobernador de Tucumán, José Alperovich, fue procesado abuso sexual simple en 3 oportunidades y abuso sexual agravado en 6 oportunidades contra su sobrina y ex colaboradora.

La medida fue dictada por el juez federal Osvaldo Rappa, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 35 de la Capital Federal, quien además le trabó un embargo por $2,5 millones de pesos.

