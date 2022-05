Gente, no se hagan los rulos con Estudiantes de La Plata

¿Cuanto incide el azar en el fútbol? ¡Qué impotencia no tener las herramientas que miden lo que nos estamos preguntando! Sin dudas que si esto existiese podríamos obviar comentarios como el siguiente. Comencemos con Estudiantes de La Plata. Sin dudas un equipo c on virtudes como los hay muchos pero con inusitada incidencia del azar, y en este aspecto, de la mano del 'Ruso', Ricardo Zielinsky, ni que hablar.