Esmeralda Mitre dejó en ridículo a Leuco: "Soy tu jefa"

image.png Alfredo Leuco es una de las figuras principales del canal de televisión de La Nación.

¿Viraje al oficialismo? Esmeralda Mitre apuró a La Nación

En abril, Esmeralda Mitre formó parte de una de las reuniones con los directivos del medio y se manifestó en contra del tipo de tratamiento que La Nación realizaba sobre la investidura del Presidente, Alberto Fernández, y de su Vice, Cristina Kirchner.

"Pedí a La Nación especialmente que se respete al Presidente y a la Vice. No tengo relación con ninguno de los dos Me parece que debe ser criticada pero no que se haga ese escarnio barato. Es muy vulgar cómo se refieren a los primeros mandatarios: en el canal LN+ son muy vulgares", declaró en una entrevista con el Diaro Perfil.

Además, sostuvo que pondera la posibilidad de que el ex mandatario, Mauricio Macri, sea un accionista anónimo del diario. Tales rumores no son nuevos. Se dice que Macri financió a la empresa en sus momentos duros, convirtiéndose así en uno de sus principales dueños, lo cual explicaría el marcado partidismo del medio.

Más noticias en Urgente24:

Time: "Lula Da Silva será el próximo presidente de Brasil"

Llora Chiqui Tapia: Subastaron la camiseta de Diego Maradona

"Tragedia familiar argentina: No hay préstamos hipotecarios"

Ernesto Tenembaum: "Cristina lo quiere derrocar a Alberto"

¿Adiós monogamia? La muerte del cortejo por la Generación Z