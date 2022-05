Time: "Lula Da Silva será el próximo presidente de Brasil"

La guerra no es una solución. Y ahora vamos a tener que pagar la factura por la guerra en Ucrania. Argentina, Bolivia también tendrán que pagar. No estás castigando a Putin, estás castigando a muchos países diferentes, estás castigando a la humanidad La guerra no es una solución. Y ahora vamos a tener que pagar la factura por la guerra en Ucrania. Argentina, Bolivia también tendrán que pagar. No estás castigando a Putin, estás castigando a muchos países diferentes, estás castigando a la humanidad

Haciendo hincapié también en que las repercusiones de la guerra son causantes de la inflación mundial y la subida se los precios de la energía, costos que tendrán que pagar todos los países. También le pego al presidente de USA, Joe Biden, diciendo que él tuvo una responsabilidad en levantar la ira de Putin:

Estados Unidos tiene mucha influencia política. Y Biden podría haber evitado (la guerra), no incitarla. Podría haber participado más. Bien podría haber tomado un avión a Moscú para hablar con Putin. Este es el tipo de actitud que esperas de un líder Estados Unidos tiene mucha influencia política. Y Biden podría haber evitado (la guerra), no incitarla. Podría haber participado más. Bien podría haber tomado un avión a Moscú para hablar con Putin. Este es el tipo de actitud que esperas de un líder

Pero también remató fuerte en contra del presidente Ucraniano, ya que para Lula da Silva, Zelesnki también guarda cierta responsabilidad en la guerra, diciendo que “él quería la guerra. Si él no quisiera la guerra, habría negociado un poco más. Es así. Critiqué a Putin cuando estuve en la Ciudad de México, diciendo que estaba mal invadir. Pero no creo que nadie esté buscando contribuir a la paz. La gente está avivando el odio contra Putin. ¡Eso no lo arreglará! Hay que fomentar un acuerdo. ¡Pero hay un estímulo para hacer la guerra!" dijo el expresidente.

La declaración se hizo en medio de cuestionamientos sobre qué haría para relacionarse con diferentes jefes de Estado a partir de 2023, de ser elegido, ya que hoy el mundo estaría muy fragmentado diplomáticamente, y si el expresidente hablaría con Putin incluso después de la invasión de Ucrania. Lula respondió que las políticas "cosechan lo que siembran" y que "si siembras discordia, cosechas desacuerdos".

Lula dijo que no sabía si sería capaz de evitar el conflicto, pero dijo que si hubiera sido presidente de Brasil, habría llamado a los presidentes de Estados Unidos, Francia, Rusia y Alemania para tratar de encontrar una solución pacífica. También criticó a Zelenski por no haber pospuesto la discusión sobre el ingreso a la OTAN en medio de la escalada de tensiones entre los dos países.

A veces veo al presidente de Ucrania en la televisión como si estuviera de fiesta, recibiendo una ovación de pie de todos los parlamentos, ¿sabes? Este tipo es tan responsable como Putin. A veces veo al presidente de Ucrania en la televisión como si estuviera de fiesta, recibiendo una ovación de pie de todos los parlamentos, ¿sabes? Este tipo es tan responsable como Putin.

image.png Lula da Silva y su candidato a vicepresidente, Geraldo Alckmin.

Nueva gobernanza

Además, Lula da Silva defendió que el mundo necesita una "nueva gobernanza" y criticó lo que considera una pérdida de representación de la ONU en la actualidad. Dice que los jefes de estado ya no respetan a la organización y que toman decisiones a pesar de su Consejo de Seguridad. Para él, es necesario "reconstruir la ONU, colocar más países e involucrar a más personas".

"Putin invade Ucrania de forma unilateral, sin consultar a la ONU. Estados Unidos normalmente invade los países sin conversar con nadie y sin respetar al Consejo de Seguridad. Entonces es necesario que reconstruyamos la ONU", insistió.

Pasando más allá de la cuestión en Ucrania, Lula da Silva también hizo comentarios llamativos sobre la situación en los países vecinos. Cuando le tocó hablar de Venezuela, Lula se negó a condenar el régimen de Nicolas Maduro, y añadió que no le pareció correcto que USA haya apoyado a Juan Guaidó como reemplazante de facto de Maduro, y que esto fue una cuestión de golpes a la democracia, según el. “Para que Guaidó sea presidente, tendría que ser elegido. La burocracia no puede sustituir a la política. En política, son dos jefes de Estado que gobiernan, ambos elegidos por su pueblo, los que tienen que sentarse en la mesa de negociación y mirarse a los ojos y hablar”, manifestó.

Junto a los dardos tirado a USA y a Joe Biden, estos comentarios respecto a la hermandad latinoamericana, donde denuncia y critica las interferencias de USA en las cuestiones domésticas de los países vecinos, Lula da Sila mantiene su típico discurso antiimperialista que tuvo desde su primera llegada al poder, que a la vez, compartió en su momento con Néstor Kirchner y Hugo Chaves.

Recordemos que Lula tenía intenciones de tomar el rol de líder latinoamericano, afianzando el socialismo de centroizquierda en la región, y denunciando el imperialismo, el globalismo y el liberalismo que había sido promovido por USA en el continente.

"El líder más popular de Brasil"

Lula es presentado por la revista como el líder más popular en la historia reciente del país que "regresa del exilio político con la promesa de salvar la nación".

En la entrevista relata su trayectoria luego de dejar la Presidencia, incluida su detención como parte de la operación Lava Jato, y la posterior liberación y anulación de su condena por parte del Supremo Tribunal Federal, cuando la Corte concluyó que el juez de la causa, Sergio Moro, sin citar nominalmente, actuó con parcialidad. Ahora, menciona la revista, deberá disputar las elecciones contra el “actual presidente de la derecha radical Jair Bolsonaro”.

El PT dijo a la revista que, cuando dejó el Palácio do Planalto en 2011, no pensó en volver a postularse, pero vio cómo se desmantelaban las políticas públicas implementadas por el PT en los últimos años.

Lula da Silva lanzará oficialmente su campaña este sábado junto a su candidato a vicepresidente y antiguo rival en las elecciones de 2006 , Geraldo Alckmin, se enfrentará a Jair Bolsonaro, actual presidente, que buscará la reelección el 2 de Octubre.

Mientras, los últimos sondeos muestran que Lula da Silva y el PT tienen 45% de las intenciones de voto, 14 puntos arriba del 31% de Jair Bolsonaro.

