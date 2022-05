Llora Chiqui Tapia: Subastaron la camiseta de Diego Maradona

image.png Steve Hodge, ex jugador ingles que fue dueño de la tan preciada camiseta.

Al comenzar la subasta, rápidamente se abrió la polémica por si es o no la que utilizó el astro argentino durante el segundo tiempo. Dalma Maradona comentó al respecto:

No tenés manera de comprobar de qué es la del segundo tiempo. ¡Está mintiendo! Te voy a explicar. Él (Hodge) no tiene la camiseta de los dos goles, pero no lo puede decir porque tiene mucho más valor la otra, que es la que él no tiene. Hay una del primer tiempo y otra del segundo. Nadie puede comprobar que el cambio existió No tenés manera de comprobar de qué es la del segundo tiempo. ¡Está mintiendo! Te voy a explicar. Él (Hodge) no tiene la camiseta de los dos goles, pero no lo puede decir porque tiene mucho más valor la otra, que es la que él no tiene. Hay una del primer tiempo y otra del segundo. Nadie puede comprobar que el cambio existió

“Va a ser la palabra de este ex jugador contra la nuestra. En ese partido hubo dos camisetas, una camiseta muy rara porque no había camiseta azul. La que este señor tiene es la del primer tiempo, igual si la quiere subastar es un pecado”, agregó también a la cuestión Claudia Villafañe.

“Después de la entrevista bajé a los vestuarios… Mientras bajaba, Maradona caminaba con dos de sus compañeros. Lo miré a los ojos, tiré de mi camisa como si dijera ‘¿Hay alguna posibilidad de intercambio?’. Él se acercó y me dijo que sí. Y ahí las intercambiamos”, contó en el pasado el ex futbolista.

Asimismo, vale aclarar que, con diez imágenes, la empresa Sotheby's certificó que el artículo que subastaban era la que Diego Armando Maradona utilizó durante el segundo tiempo.

“La concluyente comparación de imágenes basada en los hilos deshilachados e imperfecciones de costura en el parche frontal de la camiseta, nos hicieron llegar a la conclusión que estas características son únicas en esta camiseta específica”, declaró John Robinson, de la empresa Resolution Photomatching, que se encargó de ratificar la legitimidad de la camiseta.

Así se le dice adiós a uno de los elementos más preciados del Diez, que falleció hace tiempo, pero todavía sigue en la memoria de los argentinos.

