Apareció Ludmila y hay sospechas de una red de trata

"Todavía no me dijeron nada sobre la trata de personas, toda la información la tienen en la Policía y nos van a ir contando con el paso de las horas", acotó la mujer. Igualmente, confesó que no sabe si tuvo algún conflicto el martes, por lo que haya decidido irse por sus propios medios.

"Lo más importante es que apareció y lo único que quiero es abrazarla", cerró la mamá de la joven de 19 años.

La trata de personas implica el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países. La trata de persona es un delito, sin importar si hay consentimiento o no de la víctima

