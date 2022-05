Planes sociales: Argentina, el mal ejemplo de Gabriel Boric

"¿Ustedes sabían que las pymes tienen solamente un 13% de participación en el mercado siendo que son cerca del 50% del empleo en Chile?", preguntó; a lo que continuó: "Acá hay medidas estructurales que tomar mientras tenemos una agenda de corto plazo como el sueldo mínimo, canasta básica protegida, contención de precios de los combustibles... No me digan que no se está haciendo nada", concluyó el mandatario de Chile.

alberto-con-boric.jpg Gabriel Boric junto al presidente de la Argentina, Alberto Fernández. NA

Complicado, Boric se mueve en "territorio amigo"

Por otro lado, Gabriel Boric se traslada hoy a su región natal de Magallanes en su segundo viaje oficial al interior del país tras la visita que en abril realizó al norte.

De esta manera, Gabrial Boric, quien vive uno de los momentos políticos más difíciles desde que asumiera el mando de Chile hace dos meses, se desplaza a un "territorio amigo", al que representó durante dos periodos como diputado nacional y donde obtuvo más del 60% de los votos en el ballotage de diciembre, en el que derrotó a José Antonio Kast.

Diversas encuestas apuntan hacia un agudo descenso en la aprobación del joven jefe del Estado, al que apenas se ha dado tiempo para asentarse en La Moneda y que ha tenido, como él mismo dijo, un despegue “turbulento” en las primeras semanas, marcadas por errores de figuras ministeriales y movilizaciones del gremio de transportistas.

Además, se le sumó la controversia en torno a la Convención Constituyente que escribe una nueva Carta Magna -uno de los hitos de su mandato- y la tendencia negativa de la economía mundial, arrastrada por la invasión rusa a Ucrania y el alza de la inflación tras años de pandemia.

---------

Otras lecturas de Urgente24

La ONU registró cifras alarmantes de inseguridad alimentaria

Inflación: En mayo, se suman los aumentos "preventivos"

Aníbal Fernández habló de apriete y apuntó a Máximo Kirchner

Sergio Berni a fondo: Plantea autogolpe de Alberto Fernández