Esmeralda Mitre apura a La Nación y exige mirada oficialista

image.png Esmeralda Mitre, dueña del 35% de las acciones de La Nación.

“Mi conjetura es que Macri podría ser accionista pero con otro nombre, eso es lo que creo. Son teorías que vengo pensando”, resaltó también la mediática apuntando contra el ex presidente, que según ella compró parte del medio en cuestión.

“Me parece que no está mal si fuera de Macri, si es un funcionario público y dice que puede tenerlo. Nosotros como ciudadanos tenemos que saber qué tiene nuestro ex presidente, ante todo la ética. Macri tiene muchas maneras de comprar La Nación, no necesariamente poniendo su nombre”, siguió remarcando Mitre.

“Cuando empecé con esto solo quería lo que era mío, lo que me estaban quitando. El diario es un lugar mágico, increíble. Me pasó algo, un cierto enamoramiento, una vocación. Tengo ganas, sé que es difícil, es un mundo nuevo y voy a entrar de a poco, con cierto criterio. Es un principio esto, pienso ir por mucho más”, concluyó la accionista del medio.

image.png Mauricio Macri, ex presidente, en el acto de celebración de los 150 años de La Nación.

La Nación vive con los rumores que anexan al ex presidente con el medio. Según dicen, Macri financió a la empresa en sus momentos duros, convirtiéndose así en uno de sus principales dueños, cosa que explicaría el porqué de esta mirada tan a favor del macrismo puro.

En 2021, el medio dio un giro repentino con figuras como Eduardo Feinmann y Jonatan Viale, que le dieron más sustento para aguantar buenas métricas. Con el tiempo, sumaron a Luis Novaresio, Luis Majul, Deborah Plager, María Laura Santillán, entre otros, es por esto que se duda del origen de estas incorporaciones repentinas, ya que el medio tuvo un pasado de problemas económicos y ahora se queda con varias figuras del periodismo.

Cabe resaltar que, en el último mes, el canal de La Nación escaló al segundo lugar entre los preferidos de la audiencia, noticia que contamos en Urgente24. Así desplazó a C5N de su segundo lugar constantemente alcanzado y se puso a pelear con TN por el liderazgo en el rating.

Está claro que el canal se encuentra en un buen momento y hace valer a sus grandes figuras incorporadas, sin embargo, queda en duda su futuro, ya que podría correr en peligro su línea editorial, y por ende, su fama conseguida en el último tiempo, cosa que le dio los números que mantiene hoy en día en la TV.

De cara al futuro de La Nación, el medio seguirá analizando los cambios que podrían aparecer con la figura de Mitre, mediática que tiene un pensamiento a favor de la ex presidenta y el kirchnerismo.

