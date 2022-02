La Nación tiene dueño: Esmeralda Mitre festeja

"¡Gracias infinitas a la Justicia y a la IGJ, no tengo palabras de agradecimiento por apoyar una causa noble y justa! Hoy fui, después de tanta lucha y dolor, reconocida como heredera del diario de mi padre La Nación", comentó Mitre en Instagram en una historia, a lo que agregó:

"No tengo lágrimas de emoción que me alcancen, gracias".

https://twitter.com/EsmeraldaMitre/status/1489501301624885250 Gracias infinitas a la justicia y a la IGj ,no tengo palabras de agradecimiento por apoyar una causa noble y justa !hoy fui después de tanta lucha y dolor reconocida como heredera del diario de mi padre @LANACION no tengo lagrimas de emoción q me alcancen gracias pic.twitter.com/2uOjOlxr9D — Esmeralda Mitre (@EsmeraldaMitre) February 4, 2022

Asimismo, durante una entrevista por C5N publicada el día de ayer (06/02), la mediática disparó contra Mauricio Macri:

Macri tiene mucho de qué preocuparse. Macri habría pagado 15 millones de dólares de la deuda que tenían y tienen los Saguier. Esto es un triunfo mucho mayor. Ganamos el 25% de la empresa, más las acciones que habría en KMB que estaría dando el 35% de acciones del diario. Esto es algo muy fuerte Macri tiene mucho de qué preocuparse. Macri habría pagado 15 millones de dólares de la deuda que tenían y tienen los Saguier. Esto es un triunfo mucho mayor. Ganamos el 25% de la empresa, más las acciones que habría en KMB que estaría dando el 35% de acciones del diario. Esto es algo muy fuerte

“Un hombre muy importante en los medios pierde por primera vez en su vida, es su primer ocaso y festejo por su pérdida. Por haber robado a mi padre como robó, por haberse metido con gobiernos y creer que siempre podía ganar. Hoy perdió”, continuo Mitre, a lo que concluyó:

Después se quejaban de C5N. Dicen que no y lo hacen de una manera estrepitosa. No me parece mal que haya políticos, sino que no se diga Después se quejaban de C5N. Dicen que no y lo hacen de una manera estrepitosa. No me parece mal que haya políticos, sino que no se diga

En Urgente 24, marcamos la posición de Mitre, distinta a la postura opositora del medio, es por esto que volvió a recaer en los rumores que anexaron al ex presidente con el medio.

Lejos de confirmar este rumor, esperamos ver cómo impactará la situación tan controversial en el multimedio, que seguramente chocará si Mitre quiera tomar partida en el directorio de La Nación.