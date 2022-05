Generosidad

En su tuit, lo que Cristina Kirchner hizo fue resumir en pocas palabras lo que antes había expresado el ministro bonaerense y pope de La Cámpora Andrés 'Cuervo' Larroque, quien se constituyó en los últimos días como una fuerza de choque contra el Gobierno. Larroque denunció que Fernández "adulteró el contrato electoral" porque no estaba practicando la doctrina kirchnerista que, según el dirigente camporista, fue lo que le hizo ganar al Frente de Todos los comicios de 2019. "El gobierno es nuestro", dijo Larroque y puso a Fernández en situación de 'okupa', algo en lo que la exdiputada ultracristinista Fernanda Vallejos había sido pionera. "Nadie es dueño del gobierno, que es del Pueblo", respondió, tímido, el Presidente. Cristina, en tanto, desde la UNCAUS, le enrostró a Fernández que no podría disputar poder con él porque no ha tenido ninguno. Menos mal que aclaró que no se pelean.

Larroque, por su parte, apuntó también a los ministros Martín Guzmán (Economía), Matías Kulfas (Producción) y Claudio Moroni (Trabajo), 3 funcionarios del riñón albertista. Los acusó de "construir la derrota" que en el kirchnerismo creen -o hacen trascender que creen- que será inexorable el próximo año por la falta de una política redistributiva. El analista político Raúl Timerman opinó en declaraciones televisivas que la ruptura del "contrato" que remarcó Larroque no se dio en el ejercicio del gobierno sino antes, después de las PASO del 19, cuando Fernández le presentó a Cristina Kirchner un gabinete que no era de su agrado. En Chaco, donde recibió un doctorado Honoris Causa, la Vice dijo que se debió a una "acción generosa" de su parte que Fernández pudiera "decidir libremente" cómo armar su gabinete económico. Por un lado, se desvinculó completamente de esas elecciones; por el otro, hizo estallar por el aire la insistencia de los colaboradores de Fernández sobre la autoridad e independencia presidencial para definir al equipo que lo acompaña. Según CFK, al menos en lo que respecta al equipo económico, eso es producto de una generosidad suya.

gabinete.jpg El gabinete lo decide el Presidente, dicen alrededor del mandatario. CFK insinuó otra cosa. Foto: NA.

Veredas enfrentadas

Contraria al discurso optimista de Fernández sobre los números macro, Cristina pintó en Chaco un panorama oscuro de la actualidad. Mencionó que por primera vez había asalariados que se encontraban bajo la línea de pobreza, justo cuando el Presidente celebra la creación de puestos de trabajo. Para disgusto de Guzmán, también le bajó el precio al crecimiento del año pasado al diferenciarlo como una "recuperación". Le faltó llamarlo "rebote" para parecer una opositora de Juntos por el Cambio. La Vice cerró su exposición afirmando que el Gobierno que ella integra no le está "haciendo honor a tanta confianza, tanto amor y tanta esperanza que depositaron" sus votantes. Otra vez en la vereda de en frente de Fernández, que reivindica en cada aparición ir en el rumbo correcto. En los días previos a la parada chaqueña, la Vice había celebrado que el sindicato de empleados bancarios consiguió una recomposición salarial del 60%. El mensaje era polifacético. A la vez que exponía que de ninguna forma se cumplirá la pauta de inflación establecida en el acuerdo con el FMI, que su facción votó en contra, ensalzaba al sindicalista Sergio Palazzo, que días antes había pedido un "golpe de timón" de la política económica. Palazzo es además diputado del Frente de Todos a pedido de CFK, que lo llamó "compañero" a pesar del origen radical del líder de La Bancaria.

cristina-honoris.jpg Cristina Kirchner recibió el doctorado Honoris Causa de la UNCAUS. Foto: NA.

Práctica

El despegue de CFK del Presidente paso del discurso a la práctica. Esta semana en el Congreso se presentaron 2 proyectos de ley. Uno en Diputados, impulsado por Máximo Kirchner, para adelantar el cronograma de aumentos del salario mínimo, vital y móvil; y otro en el Senado, que instaura una nueva moratoria para aquellas personas en edad de jubilarse que no cuenten con los aportes correspondientes. La movida tiene un cariz redistributivo, pero también uno político, ya que sirve como respuesta a las críticas que recibe el kirchnerismo respecto a que se queja mucho pero no presenta alternativas. Esto ocurre incluso dentro del sector afín a la Vicepresidente, como es el caso del diputado Carlos Heller, que en los últimos días dijo: "Más que decir qué es lo que no habría que hacer, hay que discutir qué es lo que hay que hacer". La iniciativa parlamentaria también arrojó otra lectura. "Esta demanda de urgencia que plantea el kirchnerismo en el Congreso tiene como anverso una crítica por la suspensión o no toma de decisiones en el Ejecutivo", opinó la analista Shila Vilker.

No está claro cuál será la suerte de esos proyectos dada la fragilidad parlamentaria del oficialismo, especialmente el de la moratoria previsional. Más allá de sus beneficios, la iniciativa implica un costo fiscal que viene a desafiar las metas impuestas en el programa del FMI que, como sostuvieron tanto en el Fondo como en el Gobierno, no se modificarán. Los senadores cristinistas aclararon que su proyecto no fue consultado con el Palacio de Hacienda. ¿Habrán sido consultados la ANSES y el PAMI, organismos encargados del sector pasivo? Sería extraño que no lo hayan sido, dado que ambos son regenteados por militantes de La Cámpora, igual que Anabel Fernández Sagasti, espada de CFK en el Senado y autora del proyecto previsional. O ya no hay comunicación dentro del espacio camporista o Fernanda Raverta (ANSES) y Luana Volnovich (PAMI) se suman a la saga que, desde adentro del Ejecutivo, inauguró Federico Basualdo en materia de contradicciones a Guzmán.

senadores-fdt.jpg Senadores cristinistas presentaron un proyecto de moratoria previsional. Foto: NA.

Tarifas y piquetes

Las tarifas estarán en el primer plano esta semana ya que durante 3 días se celebrarán audiencias públicas para definir nuevos cuadros para el gas y la electricidad. A pesar de que ser el encargado técnico del área eléctrica, Basualdo se quedó afuera de las ponencias, que se desarrollarán entre este martes y jueves, por orden de Guzmán, quien lo descalificó a partir de un informé crítico en el que el funcionario al que nunca pudo echar alertó sobre el impacto de los aumentos. "El mismo no da sustento técnico requerido", fue la respuesta del ministro a través de un dictamen de sus cartera. El debate por las tarifas se da en un marco de fuerte rechazo a los aumentos. Una encuesta de Analogías conocido esta semana muestra que el 60% de los consultados quiere 0% de suba en lo que paga de servicios públicos. Es la consultora preferida de La Cámpora y el Instituto Patria. Tal rechazo va en sintonía con el 65% de los consultados que cree que su capacidad de compra será menor en los meses venideros. ¿Habrá episodios de tensión en las audiencias como sospechó en estos días un observador de la política?

Las audiencias públicas coincidirán en fecha con la marcha federal piquetera que tendrá epicentro el día 12/05 en la Plaza de Mayo. Se trata de las organizaciones que acamparon el mes pasado frente al ministerio de Desarrollo Social y que gozaron de algún guiño del kirchnerismo. Es la contracara del Movimiento Evita, que se movilizó el 1° de Mayo pidiendo por la institucionalización de la "economía popular". Esta vez serán organizaciones vinculadas a las izquierda las que se movilizarán desde Ushuaia y La quiaca, en los extremos del país, con un recorrido que terminará en las puertas de la Casa Rosada. Reclamarán puestos de trabajo genuinos, un salario equivalente a la canasta familiar y un aumento en los programas sociales, además de su ampliación.

Respiro

No obstante este panorama por delante y las críticas kirchneristas, Guzmán tuvo un respiro en comparación con la semana anterior. El ministro de Economía llevó su discurso ante empresarios que -relatan las crónicas- le brindaron un espaldarazo. También quedó ratificado en el cargo luego de que el Gobierno calificara de "falsa" la versión sobre sondeos para su reemplazo que incluyeron a Roberto Lavagna. Y hasta Cristina Kirchner le hizo un guiño, sin proponérselo. En Chaco, la Vice ninguneó al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, uno enemigo interno del ministro de Economía.

