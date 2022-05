El Reino de lo Relativo en la Era de la Posverdad

“El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto son y de las que no son en tanto que no son”, reza la famosa sentencia del sofista griego Protágoras (s. V a.C.), postulado que ha sido considerado como una declaración fundacional del relativismo. Piensan los relativistas que la aceptación de verdades y valores depende de formas de vida o culturas particulares muy distintas entre sí, y que los procedimientos para zanjar desacuerdos no pueden ir más allá de concordar costumbres o usos propios de cada cultura o forma de vida, de modo que no cabe encontrar ni verdades, ni valores, ni procedimientos universales, como no sea imponiendo por la fuerza algunas creencias particulares.