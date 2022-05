La verdadera herencia del papa Francisco

ciudad-del-vaticano-1280x720.jpg Ciudad del Vaticano, en el centro de Roma, Italia.

"Si no eres vaticanista, el anuncio de la reforma propuesta de la Curia romana el 17 de marzo podría haber parecido una jerigonza católica bastante estándar.

¿Qué es la Curia Romana?

¿Y por qué debería preocuparme por los dicasterios?

¿Significa esto que puedo volver a comer carne los viernes?

Si no, ¿por qué estamos hablando de eso?

Pero en medio de la publicación del documento de reforma (que en realidad fue un gran problema por muchas razones), los expertos del Vaticano reconocieron algo que realmente podría cambiar las cosas para usted y para mí de una manera potencialmente masiva. Tal como dijo un experto en teología que trabajó en la redacción, el Vaticano parece estar diciendo que el “poder de gobierno en la iglesia no proviene del sacramento del [Sagrado] Orden” sino de la misión de uno en la iglesia. Es decir, estar en posiciones de liderazgo en la iglesia no debería requerir collar, ordenación o ser hombre.

Si esa interpretación resulta precisa para la intención del Vaticano, significaría no solo que la mayoría de los departamentos en los polvorientos pero increíblemente bien decorados salones de Roma pueden ser dirigidos por mujeres y hombres que no son sacerdotes, sino que nuestras parroquias locales y las diócesis podrían. Tu hermana podría estar potencialmente a cargo de la parroquia donde celebro misa; ¡mi tía Catalina o mi tío Stan podrían incluso terminar dirigiendo la diócesis algún día! (Y serían geniales.)

Si esto suena difícil de creer, recordemos que casi todas nuestras escuelas católicas están dirigidas por mujeres y hombres increíblemente talentosos que no son sacerdotes, y lo han sido en la mayoría de los casos durante décadas. Lo mismo ocurre con nuestras agencias católicas de servicios sociales, refugios para personas sin hogar y casi todas las demás instituciones católicas. Incluso algunas parroquias ya están dirigidas por “administradores laicos” que efectivamente sirven como pastores.

Entonces es una expansión de una idea preexistente, pero a una escala mucho más radical. Básicamente, es como el momento en que Internet realmente se convirtió en algo, pero para la autoridad eclesial, un cambio que podría ampliar el acceso al liderazgo de manera tan radical como para transformar nuestra iglesia por completo.

¡Bienvenido al futuro! ¡Todo finalmente está sucediendo!

O eso pensaba, hasta que unos amigos sacerdotes diocesanos pusieron los ojos en blanco con tanta fuerza ante mi entusiasmo que pensé que se iban a caer. "¿De verdad crees que los líderes de la iglesia están a punto de entregar parte de su autoridad?" uno me preguntó. "¿Qué canal estás viendo?".

"Bueno, no es como si fueran a tener otra opción, ¿verdad?" Me preguntaba. El hecho es que no hay tantos sacerdotes en estos días.

“Sí, ¿y cómo está respondiendo el liderazgo?”, preguntó otro. “¿Están ampliando el grupo de personas elegibles para ser ordenados, abriendo finalmente las puertas a mujeres o personas casadas? No. Están cerrando y combinando parroquias, dándonos mucho más trabajo. Mientras tanto, para tratar de aumentar los números también están abriendo los seminarios a hombres más reaccionarios que terminan causando problemas”.

Y en Roma, incluso cuando el papa Francisco ha designado a más mujeres para puestos de liderazgo en el Vaticano que nunca antes, la estadounidense Colleen Dulle señala que solo 1 dicasterio (departamento) actualmente tiene a un no clérigo a cargo, y el propio Francisco tuvo que luchar difícil solo permitir el nombramiento de una mujer en el puesto número 2 de ese grupo. Mientras tanto , la directora de la revista vaticana para mujeres renunció después de que no se le permitió informar sobre mujeres religiosas en Roma que han sido agredidas sexualmente por los obispos y cardenales para quienes trabajaban.

Ya estamos en una situación en la que no hay suficientes sacerdotes y estamos viendo el impacto de eso en todo, desde el cuidado pastoral hasta la moral de los mismos sacerdotes.

Quizás este nuevo documento de reforma no sea como la revolución de Internet después de todo. Tal vez sea como los autos eléctricos que, lo creas o no, se introdujeron por primera vez alrededor de 1900. Porsche tenía uno; Thomas Edison habló de su superioridad; incluso había estaciones de carga, pero rápidamente fueron descartadas en favor del Modelo T con motor de combustión. No importa si una invención o innovación ofrece una mejora masiva si nadie la adopta.

papa Francisco Jorge Mario Bergoglio, papa Francisco.

El papa Francisco, sin duda, sabe que hay una parte significativa del liderazgo de la iglesia que simplemente descartará esta idea, aunque sus parroquias y diócesis realmente la necesiten. Ha tenido nueve años de verlos hacerlo.

Tampoco puedo creer que él y sus asesores no vean la escritura en la pared. En muchos lugares, los números del sacerdocio están en caída libre. Casi la mitad de los 37.000 sacerdotes de Estados Unidos tienen más de 70 años; la otra mitad sumaría poco más de un sacerdote por parroquia en todo el país, excepto que esa cifra incluye más de 11.000 religiosos ordenados, la mayoría de los cuales no trabajan a tiempo completo en las parroquias.

Básicamente, ya estamos en una situación en la que no hay suficientes sacerdotes, y estamos viendo el impacto de eso en todo, desde el cuidado pastoral: tratar de encontrar un sacerdote que pueda venir y ungir a su ser querido puede ser casi imposible a veces, incluso en las grandes ciudades, a la moral de los mismos sacerdotes. Tal como informó la Sra. Dulle la semana pasada al discutir el anuncio de la reforma, la proporción mundial de sacerdotes por feligreses a partir de 2019 era, de manera similar, 1 sacerdote por cada 3.245 católicos.

Esto simplemente no es sostenible. Estamos mucho más allá del punto de inflexión cuando se trata no solo de que los sacerdotes brinden liderazgo pastoral, sino también de los sacramentos mismos. La institución, tal como la experimentamos actualmente, simplemente no podrá sobrevivir y, sin embargo, gran parte de nuestro liderazgo parece contentarse con culpar al mensajero e insistir en seguir como siempre en lugar de enfrentar esa realidad. ¿Entonces lo que hay que hacer?

Aquí hay un pensamiento: ¿Qué pasa si Francisco ha pasado los últimos 9 años construyendo un arca? Ha utilizado su pontificado para llamar la atención sobre el clericalismo, grupos empoderados dentro de la iglesia que han sido ignorados y atraído la atención de los fieles hacia las necesidades de los pobres y marginados, donde él cree que pertenece nuestra misión. Leemos estas acciones como un correctivo para el presente, pero tal vez se hayan tratado tanto de crear un vehículo para que la iglesia tenga un futuro. Ciertamente, lo que ha expuesto en este nuevo documento ofrece exactamente el tipo de base no clerical para la autoridad que la iglesia del futuro necesitará para sobrevivir.

Algunos líderes de la iglesia pueden burlarse del Papa, arrastrar los pies y guiñarse el ojo unos a otros mientras se dicen a sí mismos que van a esperar a que termine su pontificado. Pero, tal vez, es Francisco quien ha estado haciendo la verdadera espera todo el tiempo, asegurando la viabilidad de la iglesia por venir mientras las aguas continúan subiendo a nuestros pies."

