El Papa Francisco quiere reunirse con Vladímir Putin

Sin embargo, anteriormente el Papa Francisco había mencionado su interés en visitar Kiev, pero aun no lo ha hecho. Cuando se le consultó sobre esto, dijo:

A Kiev por ahora no voy. Antes debo ir a Moscú, encontrar a Putin. Hago lo que puedo. Si Putin tan solo abriera una puerta… A Kiev por ahora no voy. Antes debo ir a Moscú, encontrar a Putin. Hago lo que puedo. Si Putin tan solo abriera una puerta…

“Ladridos de la OTAN”

Sin embargo, los comentarios del Papa Francisco que llamó la atención fueron los que hizo sobre el rol de la OTAN en el conflicto. Al pensar sobre las razones que llevaron al conflicto, el Papa Francisco entendió que la Alianza del pacifico también jugó un rol muy importante:

Quizás los ladridos de la OTAN en la puerta de Rusia provocaron que el líder del Kremlin reaccionara mal y haya desencadenado el conflicto. Un enfado que no sé si fue provocado, pero quizás apaciguado, sí Quizás los ladridos de la OTAN en la puerta de Rusia provocaron que el líder del Kremlin reaccionara mal y haya desencadenado el conflicto. Un enfado que no sé si fue provocado, pero quizás apaciguado, sí

Sobre la cuestión del envío de armas por parte de países occidentales, sobre todo USA, a Ucrania, el Pontífice comentó que como pacifista, le es difícil opinar sobre la cuestión, ya que “siempre ha rechazado la carrera armamentista donde tarde o temprano alguien busca probarlas en el campo causando daños y destrucción”

No puedo responder, estoy demasiado lejos, a la pregunta de si es correcto abastecer a los ucranianos. Lo claro es que en esa tierra se están probando armas. No puedo responder, estoy demasiado lejos, a la pregunta de si es correcto abastecer a los ucranianos. Lo claro es que en esa tierra se están probando armas.

Al finalizar la entrevista, el Papa Francisco volvió a recordar la “alarma” de una tercera guerra mundial que vino predicando hace años: Francisco explica que la sumatoria de conflictos a nivel mundial van de a poco llevando al mundo a una realidad con un futuro muy oscuro:

Mi alarma no fue un mérito, sino sólo la observación de la realidad: Siria, Yemen, Irak, en África una guerra tras otra. Hay intereses internacionales en cada bit. No se puede pensar que un estado libre pueda hacer la guerra a otro estado libre. En Ucrania fueron los demás quienes crearon el conflicto. Lo único que se le echa en cara a los ucranianos es que reaccionaron en el Donbass, pero hablemos de hace diez años. Ese argumento es viejo. Por supuesto que son un pueblo orgulloso. Mi alarma no fue un mérito, sino sólo la observación de la realidad: Siria, Yemen, Irak, en África una guerra tras otra. Hay intereses internacionales en cada bit. No se puede pensar que un estado libre pueda hacer la guerra a otro estado libre. En Ucrania fueron los demás quienes crearon el conflicto. Lo único que se le echa en cara a los ucranianos es que reaccionaron en el Donbass, pero hablemos de hace diez años. Ese argumento es viejo. Por supuesto que son un pueblo orgulloso.

A pesar del silencio recibido por Vladímir Putin, el Papa Francisco se ha estado comunicando con otros líderes cercanos al jefe del Kremlin: la cabeza de la iglesia ortodoxa rusa, el Patriarca Kirill y el primer ministro de Hungría, Viktor Orban.

image.png El Patriarca Kirill guarda una relación muy estrecha con Vladímir Putin

Sin embargo, las conversaciones con Kirill no fueron muy fructíferas, e inclusive, se han visto como un posible quiebre entre los católicos ortodoxos y los católicos romanos apostólicos: Kirill apoya incondicionalmente la contienda de Vladímir Putin y mantiene la retorica del Kremlin de que la “operación militar fue hecha mata desmilitarizar y desnazificar a Ucrania”

En una comunicación por video entre ambos líderes de sus respectivas iglesias el 16/05, se reportó que Kirill solamente leyó un papel con las justificaciones del Kremlin sobre la guerra. En contraparte, el Papa Francisco dijo que “el Patriarca no puede transformarse en monaguillo de Vladímir Putin”:

Escuché y le dije: no entiendo nada de esto. Hermano, no somos clérigos de Estado, no podemos usar el lenguaje de la política, sino el de Jesús, somos pastores del mismo pueblo santo de Dios, por eso debemos buscar caminos de paz, para poner fin a los disparos de armas Escuché y le dije: no entiendo nada de esto. Hermano, no somos clérigos de Estado, no podemos usar el lenguaje de la política, sino el de Jesús, somos pastores del mismo pueblo santo de Dios, por eso debemos buscar caminos de paz, para poner fin a los disparos de armas

Por el otro lado, en su visita con el primer ministro hungaro, visto como el único líder europeo que apoya al Kremlin, el Papa contó cómo Orban le dijo que “Rusia tiene un plan, y que todo terminará el 9 de mayo”:

Con Orban, cuando lo conocí, me dijo que los rusos tienen un plan, que el 9 de mayo todo habrá terminado. Espero que así sea, así entenderíamos también la velocidad de la escalada de estos días. Porque ahora no es solo el Donbass, es Crimea, es Odessa, le está quitando el puerto del Mar Negro a Ucrania, eso es todo. Soy pesimista, pero debemos hacer todos los gestos posibles para detener la guerra.

