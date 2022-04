Francisco quiere ir a Kiev o verse con Kirill en Jerusalén

(Nota: el Papa habló en italiano durante la conferencia de prensa).

El Papa Francisco respondió:

-Las cosas que he dicho a las autoridades de cada parte son públicas. Nada de lo que he dicho es confidencial para mí. Cuando hablé con el Patriarca, hizo una bonita declaración de lo que habíamos dicho. Tuve noticias del Presidente de Rusia a finales de año, cuando me llamó para desearme lo mejor. He escuchado al Presidente de Ucrania dos veces. Entonces, el primer día de la guerra pensé que debía ir a la embajada rusa para hablar con el embajador, que es el representante del pueblo, y hacer preguntas y dar mis impresiones sobre el caso. Estos son los contactos oficiales que tenía. Con Rusia lo hice a través de la embajada. También escuché al arzobispo mayor de Kiev, monseñor Schevchuck. Luego, cada dos o tres días tengo noticias de una de ustedes, Elisabetta Piqué, que estuvo en Leópolis y ahora está en Odessa. Me dice cómo son las cosas. También he hablado con el rector del seminario. Pero, tal como he dicho, también estoy en contacto con uno de ustedes. Hablando de eso, me gustaría dar mis condolencias por sus colegas que han caído. El hecho de que estén en el bando en el que están no tiene ningún interés. Pero su trabajo es para el bien común y estos cayeron en el servicio para el bien común. Para información. No los olvidemos. Fueron valientes y rezo por ellos para que el Señor recompense su trabajo. Estos han sido los contactos que hemos tenido hasta ahora.

-Pero ¿cuál sería el mensaje para Putin si tuviera la oportunidad (de hablar con él)?

-Los mensajes que he dado a todas las autoridades son los que he dado públicamente. No me gusta el doble lenguaje. Siempre hago lo mismo. Creo que en tu pregunta también hay dudas sobre las guerras justas e injustas. Toda guerra nace de una injusticia, siempre. Porque ahí está el patrón de la guerra. No hay un patrón de paz. Por ejemplo, hacer inversiones para comprar armas. Dicen: pero los necesitamos para defendernos. Ese es el patrón de la guerra. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo respiró "nunca más guerra" y paz. También comenzó una ola de trabajo por la paz con la buena voluntad de no dar armas, armas atómicas en ese momento, por la paz, después de Hiroshima y Nagasaki. Fue un gran acto de buena voluntad

70 años después hemos olvidado todo esto. Así es como se impone el patrón de la guerra. Entonces había mucha esperanza en el trabajo de las Naciones Unidas. Pero el patrón de la guerra se ha impuesto de nuevo. No podemos pensar en otro patrón, ya no estamos acostumbrados a pensar en el patrón de la paz. Ha habido grandes personas como Ghandi y otros que menciono al final de la encíclica "Fratelli Tutti" que han apostado por el esquema de la paz. Pero somos tercos como la humanidad. Estamos enamorados de las guerras, del espíritu de Caín. No por casualidad, al principio de la Biblia aparece este problema: el espíritu "cainista" de matar en lugar del espíritu de paz. ¡Padre, no puedes! Te voy a contar algo personal cuando estuve en Redipuglia en 2014 y vi los nombres de los chicos, lloré. (N. de la R.: Redipuglia War Memorial es un monumento conmemorativo de la 1ra. Guerra Mundial ubicado ecerca del pueblo Fogliano Redipuglia, en la región de Friuli Venezia Giulia, en el noreste de Italia)

Realmente lloré de amargura. Luego, uno o dos años después, en el Día de los Muertos fui a celebrarlo a Anzio y vi los nombres de los chicos que habían caído allí. Todos jóvenes, y yo también lloré allí. Realmente lo hice. Hay que llorar sobre las tumbas. Lo respeto porque hay un problema político. Cuando hubo la conmemoración del desembarco de Normandía, los jefes de gobierno se reunieron para conmemorarlo. Pero no recuerdo que nadie hablara de los 30.000 jóvenes que quedaron en las playas. La juventud no importa. Eso me hace pensar. Me entristece. No aprendemos. Que el Señor se apiade de nosotros, de todos nosotros. Todos somos culpables.

kirill-iglesia-patriarca-putin.jpg Patriarca Kirill y Vladímir Putin.

Zelensky

En respuesta a una pregunta del periodista español Jorge Antelo Barcia, Francisco dijo que un viaje a Kiev “está sobre la mesa”:

-En el vuelo que nos llevó a Malta, le dijo a un colega que un viaje a Kiev estaba sobre la mesa y ya en Malta hizo referencias a su cercanía con el pueblo ucraniano, y el viernes en Roma el Presidente de Polonia dejó la puerta abierta a un viaje a la frontera polaca. Hoy nos han impactado las imágenes procedentes de Bucha, un pueblo cercano a Kiev, abandonado por el ejército ruso, donde los ucranianos han encontrado decenas de cadáveres tirados en la calle, algunos con las manos atadas, como si hubieran sido "ejecutados". Parece que hoy su presencia allí es cada vez más necesaria. ¿Cree que un viaje así es factible? ¿Y qué condiciones tendría que cumplir para poder ir allí?

-Gracias por contarme hoy esta noticia que aún no conocía. La guerra es siempre una crueldad, una cosa inhumana, que va contra el espíritu humano, no digo cristiano, humano. Es el espíritu de Caín, el espíritu 'cainista'... Estoy dispuesto a hacer todo lo que haya que hacer, y la Santa Sede, especialmente la parte diplomática, el cardenal Pietro Parolin y monseñor Paul Gallagher, están haciendo todo, pero todo, no se puede publicar todo lo que hacen, por prudencia, por confidencialidad, pero estamos al límite de nuestro trabajo. A uno de ellos le pidió el Presidente de Polonia que enviara al cardenal Konrad Krajewski a visitar a los ucranianos acogidos en Polonia. Ya ha ido dos veces, llevó dos ambulancias y se quedó con ellos, pero lo hará en otra ocasión, está dispuesto a hacerlo.La pregunta fue así: "Hemos oído que estabas pensando en un viaje a Ucrania", dije que está sobre la mesa, está ahí como una de las propuestas llegadas pero no sé si se puede hacer, si es conveniente hacerlo y si sería para bien o si es conveniente hacerlo y tengo que hacerlo, todo esto está en el aire.

Entonces, desde hace algún tiempo, se había pensado en una reunión con el Patriarca Kirill, se está trabajando en esto, se está trabajando y pensando en Oriente Medio, estas son las cosas tal y como están ahora.

Interpretación: un posible segundo encuentro cara a cara con el patriarca Kirill de Moscú. Una posibilidad que se ha sugerido es una reunión en Jerusalén. Los comentarios del Papa parecen dejar claro que su próxima reunión, si sucede, no será en Moscú o Roma.

El director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, dijo en ese momento que el cardenal Kurt Koch, presidente del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos, acompañó a Francisco; y el patriarca Kirill fue acompañado por el metropolita Hilarión de Volokolamsk, jefe del Departamento de Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú.

Según Borys Gudziak, jefe de la Arqueparquía cqtólica ucraniana de Filadelfia, el papa Francisco "ha hecho todo lo posibloe por hablar con Putin y tengo información de que no ha obtenido respuesta s sus gestor por parte del patriarca Kirill, pero creo que eso cambiará".

-------------------

Otras lecturas de Urgente24:

Vuela el precio de los huevos en una Pascua arrasada por la inflación

¿Éxito del acampe? El Gobierno aumentará un plan social

Pese al VAR, River salió airoso pero Boca fue un espanto

Inflación: El piso de 6% pone presión a Precios Cuidados