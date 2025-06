Pablo Herman (Swiss Medical) mencionado en el coqueteo por Telefe

Swiss Medical

Belocopitt es accionista (se desconoce con qué utilidad) del Grupo América (José Luis Manzano y otros socios como Daniel Vila), y de una productora que tiene programación en Telefe (Corner, conocida por su producto La Peña de Morfi).

Pero la mención de Pablo Herman, siempre de perfil más bajo que Belocopitt -a quien se lo bajaron a fuerza de escraches en redes, etc.-, en un eventual negocios de medios de comunicación es lo novedoso, en particular ante las quejas permanentes de Swiss Medical de que las tarifas de su seguro médico prepago son insuficientes. Obvio que no sería negocio de Swiss Medical sino personal de Herman. Pero en una empresa que no es una sociedad pública -no cotiza en Bolsa- siempre hay especulaciones acerca de los intereses personales y los corporativos.

Los profesionales de la salud -ni Herman ni Belocopitt lo son- se quejan de que las empresas como Swiss Medical se quedan con el dinero 'grosso' y le liquidan migajas a los prestadores.

Polémica la estructura de costos de las prepagas y siempre ronda la sospecha de si la existencia de la medicina privada no es la consecuencia de la crisis de la salud pública que la democracia profundizó, hasta convertirla en una de sus deudas más abultadas para con los ciudadanos / electores.

Es evidente que tampoco Javier Milei y su ministro Mario Lugones resolverán ese pasivo. Lugones era el Herman del Sanatorio Güemes....

Muchos de quienes votaron por Milei esperaban que él corrigiera los desvíos argentinos respecto del capitalismo correcto pero la actitud de Milei / Lugones es reducir el Estado que en estos temas es desentenderse de los problemas, tal como si mirar hacia otro lado corregiría el problema. Ridículo, cree la mayoría.

Habrá que seguir con atención el supuesto interés (¿será cierto?) de Herman por invertir en medios de comunicación deficitarios y con un enorme ajuste doméstico de gasto corriente en cualquier escenario.

