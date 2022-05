Dardos de Martín Guzmán a CFK: ¿En qué país funciona...?

También elogió que “hubo una protección social activa, la AUH, un gran logro; una fuerte recuperación de los ingresos de los jubilados y las jubiladas”.

Y luego cuestionó: “Pero también hubo problemas de consistencia macroeconómica. Para que todos esos logros se puedan mantener el tiempo tiene que haber consistencia macroeconómica”.

En esa línea, enumeró: “Hubo una evolución en la cual parte de lo que hoy se discute fue dañado. Por ejemplo, hubo una fuerte pérdida de reservas. También hubo una reestructuración muy buena y necesaria de la deuda que le dio al país espacio para desarrollarse. Pero después tuvimos que la dinámica externa no era sostenible”.

“En la Argentina, la principal limitante a sostener el crecimiento económico es la restricción externa. Por eso es tan importante articular políticas que transformen en lo productivo, que agreguen valor a la economía, que le permitan a la Argentina poder generar más divisas. Hay cosas que ayudan a ello, la educación, la obra pública, la ciencia y tecnología", agregó.

“Hay otras que no, subsidios energéticos no segmentados que favorecen a los ricos”, subrayó.

Tarifas segmentadas

Por otro lado, tras darle “la bienvenida al debate de ideas” en el Frente de Todos, Guzmán aseguró que lo central pasa por “dónde invertir los recursos, y tienen que ir a lo que me da trabajo, divisas, valor agregado en la economía y no en cosas que no terminan ayudando al funcionamiento de la economía, como los subsidios energéticos no segmentados que favorecen a los ricos ”.

En esa línea, confirmó que “la decisión está tomada y se avanzará”en la segmentación de tarifas energéticas de acuerdo con lo pactado con el FMI. A propósito, comentó: “Es un punto de partida, un cambio de paradigma en la Argentina que el 10% de los que más tienen empiece a dejar de recibir subsidios y con ese dinero poder hacer lo que el Estado tiene que hacer”.

Inflación de abril

A pocos días de conocerse la inflación del mes de abril, que se estima arriba del 5%, Guzmán prometió: " abril es menos malo que marzo", confirmando que el porcentaje que dará a conocer el Indec se ubicará por debajo del 6,7% que midió en marzo pasado.

"Sabíamos que marzo iba a ser el peor mes, abril es menos malo que marzo", remarcó.

"Tenemos un problema en la Argentina con la inflación y hay que atacarla con firmeza y eso requiere de un programa económica consistente y creíble", añadió.

