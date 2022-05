En aquelarre argentino, bajan JxC y FdT y avance libertario

En verdad, sorprende que la declinación no sea más abrupta. También llama la atención la falta de comprensión de los líderes políticos de su demora en darle respuestas a los ciudadanos, carecen de urgencias, en particular en lo que se refiere a inflación, un proceso de deterioro que comenzó con la ruptura de la convertibilidad y la emisión de moneda, en principio para pagar la extraordinaria transferencia de riqueza conocida como 'pesificación asimétrica', y no se detuvo sino que aumenta y aumenta y aumenta....

Pero lo más que sorprende es la dificultad del electorado para encontrar representantes que interpreten sus inquietudes y las resuelvan. Ser soberano consiste en elegir el destino propio. ¿Es esta aberración que vive la Argentina 2022 el resultado de la libre elección de los ciudadanos?

Si así fuese, hay que comenzar a sospechar

del acceso de los ciudadano a los mecanismos de la democracia representativa,

la calidad de sus decisiones y

la eficiencia / deficiencia en su formación cívica.

La encuesta de Zuban Córdoba merece algunas conclusiones, ya que Gustavo Córdoba ha invitado a realizarlas, vía WhatsApp.

Informe Zuban Cordoba MAYO 2022.pdf

Conclusión Nº1: No hay reelección para Alberto Fernández

De acuerdo al trabajo de Zuban Córdoba, faltando 15 meses para las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias 2023, apenas el 30,9% del universo consultado -y que se cree que es un promedio de la sociedad argentina- aprueba la gestión de Alberto Fernández, mientras que el 68,5% la reprueba.

Resulta muy difícil revertir semejante escenario si no ocurriera algún evento excepcional, hoy no imaginable, que modifique semejante comportamiento negativo acerca del desempeño de Fernández, quien dice ambicionar un 2do. mandato presidencial consecutivo.

El problema central para él consiste en que lo que el FdT busca es un candidato competitivo. Si ese 30,9% fuese intención de voto quizás le permitiría superar algunas instancias pero jamás ganar un balotaje.

Con casi 70% de opinión adversa, es muy difícil que Fernández pueda presentarse a las PASO 2023, al descontarse que carece de apoyo suficiente para prolongar la estadía del Frente de Todos en el poder, y mucho más complicado es que pueda triunfar en una elección general.

El otro problema es que, seguramente aunque el trabajo no lo presenta, Cristina Fernández de Kirchner se encuentra igual o peor. Surge aquí el verdadero interrogante que recorre a FdT: ¿tiene ese espacio un candidato con posibilidades para 2023?

Fernández acumula 3 meses sucesivos de empeoramiento de la opinión pública sobre su gestión. Y 3 meses sucesivos de pérdida de opinión positiva acerca de su gestión. Esto quiere decir que la brecha entre un extremo y el otro aumenta en forma sostenida en el último año.

Un comportamiento similar aparece ante la pregunta si la Argentina avanza en la dirección correcta o la incorrecta.

La estadística más reciente dice que el 72,5% de los consultados afirma que el país avanza en dirección incorrecta y apenas 20,2% respondió que va en la dirección correcta.

Esto se llama 'expectativas'. Son ampliamente desfavorables para Alberto Fernández.

zuban-cordoba-alberto-fernandez.jpg Alberto Fernández según Zuban Córdoba.

Conclusión Nº2: El ciudadano

En el trabajo difundido a la prensa, Zuban Córdoba presentó un cuestionario acerca de la opinión de los entrevistados en temas generales: gasto público, obra pública, planes sociales, impuestos, dolarización....

En general, son muy relativos los conocimientos de los ciudadanos acerca de estos temas, y opinan más por intuición o por empatía que por fundamentos.

Urgente24 es crítico de estos enfoques en la investigación de opinión pública. Subir o bajar el gasto público es un tema muy delicado y complejo, que no puede compararse con preguntarse si se simpatiza con River Plate o Boca Juniors. El gasto público en sí mismo no es ni bueno ni malo sino que depende de qué lo provoca, quién lo asigna, quién lo paga y cómo se evalúa su eficiencia.

La opinión pública termina opinando según lo que lee en las redes sociales o por comentarios que escucha en radio o TV, o también por capricho o preconcepto. Esa frivolidad en las decisiones de la opinión pública, que tan bien supo aprovecharla Jaime Durán Barba, ha provocado enormes errores en quienes se convierten en los líderes entre quienes optar.

¿De verdad Mauricio Macri / Daniel Scioli era la opción correcta en 2015?

era la opción correcta en 2015? Si la sociedad fuese más exigente y precisa, no habría posibilidad alguna que el dilema posible en 2019 fuese Alberto Fernández / Mauricio Macri?

Asumiendo que los consultados en este caso 2022 conocen de qué se está hablando, 70,3% respondió que está a favor de un ajuste o recorte del gasto público.

Ahora bien, ¿en qué rubro apoyarían que baje? Eso no aparece en la encuesta.

Sí se informa que el 95,1% del votante de Mauricio Macri promueve la reducción del gasto público; el 75,8% del votante por Roberto Lavagna y el 40,5% del elector de Alberto Fernández. Es evidente que Macri traicionó a sus votantes, entonces.

Luego, el 60,4% quiere que aumente la obra pública. ¿Bajamos el gasto público pero aumentamos la obra pública?

Muy interesante porque gasto no es inversión. Correcto. Pero ¿qué obra pública? ¿Viviendas o ferrocarril?

No es equivalente construir un hospital que una estación terminal de ómnibus.

Luego, cloacas y agua potable -que integran el rubro 'obra pública'- no tienen igual significado en José C. Paz, donde faltan, que en Ciudad de Buenos Aires, donde está resuelta la necesidad.

cloacas.jpg Cloacas y agua potable, obra pública con distinto significado en José C. Paz que en CABA.

Conclusión Nº3: Los planes sociales

La siguiente pregunta de Zuban Córdoba fue: "¿El próximo gobierno debería eliminar o mantener los planes sociales?"

Ninguna fuerza partidaria está hablando de eliminar los planes sociales. Consultado Javier Milei sobre este tema, fue enfático: "No me opongo a los planes sociales en sí mismos sino que cuestiono su forma de administración, su utilización partidaria y la ausencia de contrapartida de los beneficiarios".

Luego, no todos los planes sociales son equivalentes ya que son muchas las variantes de la asistencia.

En la encuesta el 63,5% afirma que deberían eliminarse.

El concepto obviamente se refiere a un hartazgo de la mendicidad alentada por el Estado, a la ocupación de espacios públicos consecuencia de la manipulación de los beneficiarios

El 90,8% de quienes dicen que votarían por Juntos por el Cambio en 2023 y el 84,7% de quienes afirman que votarían por La Libertad Avanza, eliminarían los planes sociales; y el 15% de quienes votarían por el Frente de Todos:

¿Estos son 'albertistas'?

¿Son del Frente Renovador?

¿O son cristinistas?

¿Cómo convive ese 15% con el Movimiento Evita?

alberto-persico.jpg Alberto Fernández consigue el apoyo de Emilio Pérsico entregandole obras sociales. ¿El 15% del FdT que se opone a los planes sociales con qué líder se identifica? Foto archivo: NA.

Conclusión Nº4: Impuestos

El 74,7% del universo consultado afirma que deberían bajarse los impuestos. Es un clamor nacional. El grupo etario más insistente en que la presión tributaria es excesiva es el que va de 18 a 30 años. Esto es muy bueno a ojos de Urgente24, que cree desde siempre que los impuestos son excesivos: esta es la generación que gobernará la Argentina en el futuro. O sea que hay horizonte en la Argentina de reducción de la presión tributaria ya que los actuales dirigentes políticos actuales vivirán menos que esas nuevas generaciones.

Sólo faltaría, para acelerar el preso y no depender tanto de 'la Parca', modificar el sistema electoral, introduciendo el sufragio por circunscripción, eliminando la 'lista sábana', porque será una forma de transparentar más el voto y reforzar el vínculo directo entre el legislador y su representado.

Volviendo a la cuestión de los impuestos, el 93,9% del votante 2023 por Juntos por el Cambio y el 98,2% del elector de La Libertad Avanza, se manifestaron a favor de bajar los impuestos.

Este enfoque es compatible con el ya manifestado apoyo a la baja del gasto público y a la eliminación de planes sociales.

Es imposible bajar impuestos sin reducir el gasto público. Deben ser acciones simultáneas, en una Ley Ómnibus a anunciar la misma tarde en que asuma el próximo Presidente de la Nación. De todos modos, hay varias decisiones posibles de implementar por DNU.

Buena noticia para Urgente24, que siempre ha promovido

la eliminación del IVA en los servicios públicos,

la baja del IVA a 15%,

la eliminación de impuestos sobre los débitos bancarios,

la eliminación de toda carga impositiva sobre el salario,

la eliminación de tributos sobre los combustibles y

la eliminación de todo Derecho de Exportación,

además de la prohibición de Ingresos Brutos en todo el país.

Y financiar el país con lo que queda, confiando en que habrá mucha más actividad económica.

dolar-9.jpg El dólar atrae porque a los argentinos no los estafó. Cuando hablan de reforzar la moneda propia ¿de qué hablan, carajo?

Conclusión Nº5: Moneda nacional / dolarización

En la encuesta de Zuban Córdoba, el 66,9% se manifiesta a favor de fortalecer el peso y 25,6% por la dolarización.

La pregunta es incorrecta, de acuerdo a Urgente24 porque no se puede hablar de este tema sin una referencia a la inflación ya que el deslizamiento de precios provoca la desvalorización de la moneda, y la desesperación ante la inacción de las autoridades es lo que provoca la dolarización, no es un capricho.

Luego, la dolarización de la sociedad argentina es un proceso ya consolidado, no es un futuro acontecimiento. Más de US$ 70.000 millones son tenencias de argentinos para ahorro personal. Toda la gente que puede, ahorra en dólares, ya sean US$ 5 o US$ 10. ¿De qué estamos hablando cuando la opción es fortalecer el peso?

Entonces, para abordar este tema, primero hay que preguntar sobre la inflación. De lo contrario es un tema

descolgado,

absurdo y

hasta estúpido:

¿fortalecemos la moneda propia o pero ahorramos en dólares?

Algo más: en el caso de Javier Milei, y ya lo hemos publicado en el pasado, la dolarización es una forma de darle concepto al tema. En verdad, Milei está a favor de la libre elección de la moneda transaccional.

Los lectores de Urgente24 deberán recordar nuestro apoyo a aquella propuesta del fallecido Samuel Muzykansky, publicada en la revista de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de liberar las transacciones para que pudieran hacerse, en forma indistinta, en moneda local o en dólares estadounidenses.

En aquel momento se mencionó esa doble circulación de moneda porque había sido una experiencia que aplicó en forma temporaria Cuba, que fue donde se enteró Cristina Fernández de Kirchner, quien llegó a consultar a varios economistas sobre el tema, según publicamos, pero el temor al rebote negativo en la base electoral propia, llevó a desestimarlo. Más recientemente, es lo que hizo Venezuela ante la muerte del bolívar.

Inclusive es lo que negociaron Mauricio Macri y Jair Bolsonaro, Paulo Guedes mediante, en días de Nicolás Dujovne ministro, para avanzar en una moneda del Mercosur que se llamaría Peso Real, y que era menos conflictivo políticamente que atarse al dólar estadounidense.

Es obvio que si no hay inflación, no hay problema con la moneda.

Por similares motivos, no se comenta el resto de la encuesta.

---------------------

Otros contenidos de Urgente24:

Alfredo Cornejo: "Ni Milei es un problema, ni la supuesta interna de JxC es tan tremenda como se ve"

Claves de la guerra: Rusia se aferra la crisis de Alemania

Litio, Green Deal y el Gran Sueño argentino

Venezuela, casi 4to. productor global de cocaína