"Es cierto que la danza de nombres de posibles candidatos de nuestra coalición es amplia. Por parte del radicalismo varios dirigentes tenemos la vocación de alcanzar la Presidencia, tenemos experiencia de gestión y estamos preparados para enfrentar el desafío".

A su vez, y consultado respecto a si unas elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) serían la vía para terminar con las internas y diferencias respecto a candidaturas, Alfredo Cornejo consideró que "las PASO son una herramienta muy útil para dirimir esas candidaturas y, en el caso de Juntos por el Cambio, sirvieron para unificarnos y darle valor al espacio. Como dije antes, no soy yo el que dirá quién puede ser candidato o no, son objetivos personales y no voy a decir a quién sí y a quién no", sentenció.

CFK, la oposición y la agenda en el Congreso

En otro tramo de la entrevista con Urgente24, y consultado sobre la estrategia política del kirchnerismo en el Senado para dejar afuera del Consejo de la Magistratura a Luis Juez, Alfredo Cornejo lamentó que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner use a la Cámara Alta como su "campo de batalla".

"La ex presidenta tiene en el Senado su campo de batalla. Es su lugar de poder y desde allí busca gestionar sus intereses y todos conocemos su máximo objetivo, obtener impunidad en las causas judiciales que tiene. El caso del Consejo de la Magistratura es otra muestra más de ese objetivo", reflexionó.

Aún así, Cornejo destacó que la configuración del Poder Legislativo cambió tras las elecciones y el Congreso logró "un mayor equilibrio".

"Ya no le es tan fácil manejarlo a su gusto. Ahora se maneja con aliados y tiene que negociar (el oficialismo). Está sucediendo en Diputados mayormente, pero en el Senado aún mantiene algo de poder y de esa manera trata de imponer su agenda", describió el senador mendocino.

Por último, y consultado sobre el futuro de las principales fuerzas políticas (FDT y JxC) Alfredo Cornejo no dudó en disparar con fuerza a la coalición gobernante, y en esa línea opinó:

"Esta clarísimo que el Frente de Todos como alianza política fracasó y se llevó a cuestas todas las esperanzas de los argentinos".

Por su parte, y respecto a la oposición, el senador nacional añadió: "En 2023 Juntos por el Cambio tiene muchas posibilidades de volver a dirigir el país y es por ello que por estos días nos estamos ocupando de preparar el plan de gestión para implementar los cambios y enderezar el rumbo social, político y económico de la Argentina".

Respecto a los últimos proyectos presentados por el senador nacional por Mendoza, se destacan varias iniciativas por las que aseguró que está trabajando con el fin de buscar adhesiones y se traten en el Congreso, la más reciente: la creación del “Programa Nacional de Reparto Equitativo y Federal de Subsidios Nacionales al Transporte Público de Pasajeros”, una iniciativa que presentó junto a senadores de Córdoba y Tucumán, en la que piden un "Boleto Federal" para que los subsidios al transporte sean más equitativos.