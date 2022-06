Enarsa retoma párrafos de la carta de Kulfas para responder. Uno de los principales hace referencia al sistema de subsidios, que Kulfas calificó como "desquiciado" y de "socialmente injusto, centralista, anti federal y pro rico", además apuntar a su "costo fiscal". "Como peronista me avergüenza cada día que pasa en el que el Estado argentino subsidia la energía de hogares acomodados de la ciudad de Buenos Aires o la zona norte del gran Buenos Aires, hogares que no necesitan, no solicitan ni valoran esos subsidios", escribió en su carta.