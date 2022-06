Cristina Kirchner, contra un empresario por la inflación

En ese sentido, su postura es representada por el economista Hernán Lechter, a quien ella pretendió para la secretaría de Comercio Interior, y quien sostiene que para combatir la inflación las empresas deben ser "disciplinadas".

El tuit de Cristina Kirchner se produjo luego del mensaje grabado de Alberto Fernández para AEA. La Vice viene de acusarlo de ser "amigo" de las empresas.

Durante el segundo panel del encuentro por los 20 años de AEA, Braun dijo: “La Argentina es un fracaso si comparamos lo que somos con lo que imaginamos hace 70 u 80 años que podíamos ser”.

Luego recordó la frase del exmandatario Eduardo Duhalde: “Estamos condenados al éxito”. En cambio, según Braun sucede lo contrario: “Si tuviera que apostar, creo que estamos más condenados al fracaso que al éxito”, dijo, y agregó: “Tenemos que entender por qué fracasamos, qué nos pasa en la Argentina donde las oportunidades terminan en frustración”.

Luego, Braun dijo que “el país tiene que tener una estrategia, un rumbo claro”, pero que “si hay un país que claramente no tiene rumbo claro, es la Argentina”. Y completó: “Por más que tenemos constitucional liberal, estamos entre un sistema capitalista débil y uno socialista. En la Argentina hay decisiones que no son correctas, para tener el país entre capitalismo y comunismo. El comunismo lo defino como que el Estado es dueño de los medios de producción. Muchas empresas estamos adoptando prácticas para que el capitalismo sea más adoptable, creíble, amigable con la sociedad. No hay buen viento para quien no sabe dónde va”.

Por último, se refirió a las acusaciones que suelen recibir los empresarios por parte del actual Gobierno. “El empresario no es un bobo o un malo que hace las cosas para destruir”, disparó. Agregó que “el único modelo es el capitalista” y que el socialismo tuvo “un fracaso estrepitoso” y ejemplificó con casos de Rusia, China, Corea y Venezuela.

