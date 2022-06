El mundo reconoce a un argentino como el emprendedor del año

“Estamos muy orgullosos de que un argentino haya recibido por primera vez esta distinción. Es un premio al esfuerzo, a la dedicación y al permanente espíritu de superación. Queremos felicitar a Gastón Taratuta por ser un ejemplo para nuestro país”, señaló Norberto Nacuzzi, Country Managing Partner de EY Argentina.

El crecimiento de la inversión publicitaria digital a nivel global aceleró el negocio de IMS, que en los últimos años se expandió tanto en volumen como en mercados. La firma, que actualmente cuenta con 1600 empleados, facturó US$225 millones en 2019 y cerró 2021 con más de US$1000 millones por su operación en todo el mundo.

Taratuta 1.jpg El empresario al agradecer la entrega del premio

Quién es Gastón Taratuta

El ejecutivo revolucionó el mundo de la publicidad digital con la creación de una plataforma global, al observar la falta de oportunidades para que empresas y anunciantes de países emergentes se conectaran a las mayores plataformas digitales del mundo, como Twitter, Snapchat y LinkedIn.

“Es la primera vez que estoy contento de verdad con un premio. Fue increíble y no me lo esperaba. Nunca me sentí tan emocionado y tan nervioso, ni cuando estuve por cerrar una transacción financiera importante. Lo sentí como llevarlo a la Argentina y darle un impulso a un país que a veces navega aguas turbulentas”, dijo Taratuta, quien nació en Buenos Aires, se crio en Núñez y estudió Marketing en la Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales.

El empresario fundó IMS en 2005 y 10 años después vendió una participación mayoritaria de su firma a Sony Pictures Televisión, en una decisión que buscaba expandir su negocio a otros mercados. Luego, la compañía creció en diferentes países a través de asociaciones o adquisiciones, y en 2019 acordó con Sony la recompra de ese capital accionario.

El incremento de la inversión publicitaria digital a nivel global aceleró el negocio de IMS, que en los últimos años se expandió tanto en volumen como en mercados. La firma, que actualmente cuenta con 1600 empleados, facturó US$225 millones en 2019 y cerró 2021 con más de US$1000 millones por su operación en todo el mundo.

Durante la marcha de negocio la compañía de Taratuta despertó el interés de inversores, en un proceso que la llevó a la categoría de unicornio. El año pasado 2021, el fondo de inversión del Silicon Valley CVC Capital Partners adquirió una porción de sus acciones por US$470 millones, en una operación que asignó a la firma una valuación de US$2000 millones.

Meses después, Marcos Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre, también ingresó como socio minoritario en la empresa. Con una inversión de US$25 millones, adquirió el 1,25% de Aleph Holdings.

Hoy, el negocio de Aleph tiene menos del 1% de su facturación en Estados Unidos. América Latina en conjunto representa el 10%, y la mayor parte de su negocio se sostiene en Europa y Medio Oriente. No obstante, el empresario destaca que gran parte de su actividad se ejecuta desde Argentina.

La empresa se fundó en Miami

“Yo arranqué en Miami, le vendimos a Sony en 2015 y me podría haber quedado como emprendedor que ya hizo su plata. Pero fuimos a buscar mercados. Siempre tuve miedo de que las monedas de América Latina se podían desacelerar y pensé cómo manejarlo. Así vimos que en otros países teníamos la misma oportunidad y así salimos al mundo”, explica el empresario sobre la expansión de su compañía. dijo el empresario quien luego agregó

“Me fui del país, pero nunca lo dejé. Mi base mayor de empleados está en la Argentina y sigo apostando . Desde ahí, exportamos producto, servicio y talento. Es la soja digital que tenemos. Es un país que vivió de la ganadería, el trigo y la soja durante 200 años y hoy descubre que puede hacer otras cosas. Hay que producir para el mundo. Si no alcanza el mercado interno, hay que exportar. Ese es el principal tema”, reflexionó el hoy premiado emprendedor.

Más contenido en Urgente24:

FDT y JXC ponen a la Argentina al borde de un nuevo colapso

Gasoducto: Ante la Justicia, Matías Kulfas reculó

Victoria Villarruel con todo contra Verbitsky, Walsh y Lewin

Luego de los drones, Turquía con fusil para francotiradores

Cachetazo para Chile: Ecuador jugará en Qatar 2022