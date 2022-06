Duró poco: C5N da de baja a Rial y regresa antigua figura

image.png Jorge Rial debutó en Sobredosis de TV el 5 de marzo de este año.

No está de más recordar que Elizabeth Vernaci no se tomó para nada bien que Jorge Rial se quedara con la conducción del ciclo. De hecho, durante aquellos finales día de febrero ambos protagonizaron un fuerte cruce en el edifico que comparten Radio 10 y Radio Pop. Vernaci consideró "una falta de códigos" que Rial no se acercara a ella y a Di Natale a comentarles que, de ahí en más, él estaría al frente de SDTV.