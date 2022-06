Jorge Rial se olvida de AFIP tras fallo judicial

CÓRDOBA. Finalmente, Jorge Rial puede olvidarse de la AFIP por un tiempo. Es que gracias al sobreseimiento de su ex socio, Gustavo Arce, el conductor K ya no tendrá que volver a explicar que no tiene nada que ver con la causa por evasión que recayó sobre el empresario cordobés, con quién compartió el diseño de una línea de ropa para la marca Agustino Cueros en 2014.